Casal Bertone, la "zona 30" c'è ma gli automobilisti non la vedono

Da dicembre è un'isola ambientale, ovvero una “zona 30” dove sono stati anche realizzati interventi di rigenerazione urbana. Due mesi prima, proprio su piazza Santa Maria Consolatrice, a Casal Bertone, un automobilista aveva investito una donna che stava attraversando spingendo un passeggino con sopra suo figlio. Con l’istituzione dei nuovi limiti di velocità si credeva, quindi, che il far west automobilistico in zona avrebbe avuto un freno. Le immagini ed i video, però, che arrivano dal quartiere dicono il contrario.

Guida spericolata

Prima un signore tenta l’attraversamento di via di Casal Bertone e deve schivare un motorino ed un’auto. In un altro video si vede, invece, una persona passare sulle strisce insieme al suo cagnolino tra le vetture che, noncuranti del codice della strada, non si fermano né rallentano in prossimità delle strisce. Si potranno fare anche mille zone 30 ma se i romani non cambieranno atteggiamento alla guida, ridurre gli incidenti ed avere una città più ordinata continuerà ad essere una missione quasi impossibile.

L’isola pedonale

Oltre a via Cesare Ricotti, che è stata pedonalizzata nel tratto centrale, grande attenzione è stata riservata per piazza Santa Maria Consolatrice, dalla quale parte un percorso pedonale verso le scuole di piazza De Cristoforis che attraversa propri via Ricotti. A protezione dei pedoni sono state realizzate due isole spartitraffico "salvagente" che limitano la velocità dei veicoli lungo un tratto di circa 180 metri con restringimenti della carreggiata. Tutto questo, però, sembra non bastare anche perché, almeno secondo l’autore dei video, il consigliere del IV Municipio, Matteo Mariani, i lavori non sarebbero stati realizzati a regola d’arte.

Sicurezza dei cittadini

Per Mariani “la sole strisce pedonali non bastano per garantire la sicurezza di quanti hanno bisogno di attraversare via di Casal Bertone perché la strada si sviluppa come un lungo rettilineo sul quale è sin troppo facile prendere velocità” dice a RomaToday. “Chiedo di installare la segnaletica verticale luminosa per gli attraversamenti e ripristinare quella esistente” sottolinea Mariani, riferendosi ad un cartello per l’attraversamento caduto a terra.