Prima Porta, pensiline fatiscenti lungo la linea 035

Panchine divelte o completamente assenti, erbacce e tettoie distrutte. Si presentano così la maggior parte delle pensiline che i pendolari utilizzano per attendere l’autobus lungo la linea 035 da piazza Saxa Rubra a Borgo Pineto, in zona Prima Porta. La situazione, denunciata dall’esponente della Lega nel Municipio XV Daniel Paolini, è così ormai da molti mesi e non sembra, almeno nell’immediato futuro, destinata a migliorare.

Ci sono alcune pensiline più ammalorate di altre, come ad esempio quella di via Cornovecchio, colpita da un’autovettura ormai diverso tempo fa e che appare pericolosa e traballante. Oppure c’è quella della fermata Valle Muricana/Civenno, ridotta praticamente un colabrodo.

Linea 035, il problema della competenza

Non è la prima volta che Paolini denuncia questa situazione. Circa un anno fa, il 23 giugno 2021, l’esponente della Lega, in seguito ad una sua segnalazione, aveva ricevuto una nota dal dipartimento mobilità e trasporti del Comune di Roma. Nel documento, riferendosi alla pensilina della fermata Valle Muricana/Civenna, si spiegava che la struttura non era di proprietà di ATAC. Quindi, “per poter richiedere l’installazione di una nuova pensilina è necessario predisporre dal soggetto/ente proprietario la rimozione della struttura”. E qui nasce un nuovo problema ovvero capire di chi sia questa pensilina.

Il documento del dipartimento mobilità e trasporti continua chiedendo “al Municipio XV, territorialmente competente, di individuare con cortese urgenza i soggetti” che hanno installato la pensilina per “obbligarne la rimozione”. Questo soggetto sarebbe l’ex Provincia di Roma, oggi Area Metropolitana.

Linea 035 utilizzata dagli studenti del Giampaolo Borghi

La linea 035 è molto frequentata in maniera particolare dagli studenti della vicina scuola media Giampaolo Borghi. “Questa situazione costringe gli studenti loro malgrado ad esporsi talvolta a piogge ed intemperie nell’attesa del mezzo pubblico – spiega Daniel Paolini – l’attenzione di un’amministrazione comunale verso la propria comunità si misura soprattutto sulla qualità dei servizi che offre ai cittadini, nonostante i diversi rimpalli di responsabilità del passato per la sostituzione delle pensiline”.

“Mi auguro – conclude Paolini - che per rendere un’offerta di trasporto pubblico locale degno di questo nome, sia l’amministrazione che l’Atac diano seguito a quanto chiesto ormai da tempo, attribuendosi delle giuste ed attuali responsabilità, andando incontro alle posizioni e alle esigenze di una mole di utenti che intendono utilizzare questo mezzo pubblico nelle condizioni più decorose possibili”.