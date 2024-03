Bande si affrontano a colpi di vanghe e mazze: un uomo viene investito durante la rissa. 4 feriti

Momenti di paura in via Tiberina, a Roma, in zona Prima Porta dove due gruppi di persone di sono affrontati in strada sotto gli occhi di alcuni passeggeri di un autobus che passava da lì. Sono stati proprio i cittadini a dare l'allarme e permettere ai carabinieri di intervenire intorno alle 13, all'altezza del civico 107.

Secondo quanto appreso, i due gruppi si sono affrontati impugnando mazze, spranghe di ferro e vanghe con le quali hanno colpito i rivali. A un certo punto, al culmine dello scontro, un'auto con a bordo due uomini - poi fuggiti - ha investito uno dei rissanti, un cittadino romeno di 63 anni, sbalzandolo per diversi metri lungo l'asfalto, tra le urla della gente che osserva la scena.

I carabinieri della compagnia Cassia hanno identificato quattro cittadini romeni. Le persone ferite sono state trasportate in codice rosso in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita. Le indagini son in corso per ricostruire quanto accaduto. Saranno sequestrato anche le immagini delle telecamere della zona.

Bande si affrontano a colpi di vanghe e mazze