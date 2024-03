"Cani avvelenati al parco". Scatta la psicosi polpette contaminate

Psicosi polpette avvelenate a Labaro dove nelle ultime settimane sono numerosi i casi di cani che si sono sentiti male dopo aver trascorso qualche ora nei parchi del quartiere, il Colli d’Oro e il Marta Russo. Vomito e svenimenti che hanno allarmato i padroni. Così è scattato il passaparola e il tam tam sui social per mettere in guardia tutti i fruitori delle aree verdi.

La psicosi delle polpette avvelenate nel parco di Roma nord

“Al parco il mio cane ha ingerito qualcosa con il veleno. Non ho fatto in tempo a capire che cosa fosse. Per fortuna ha vomitato subito e si è accasciata a terra priva di sensi. l’ho portata subito dal veterinario confermando che è stata avvelenata, adesso attaccata alla flebo si sta riprendendo. Chiunque portasse a fare una passeggiata lì il proprio cane, facesse attenzione” ha scritto sul gruppo del quartiere David. Nei commenti le testimonianze di altri che nei giorni passati sono dovuti ricorrere alle cure veterinarie per i loro amici a quattro zampe.

Le testimonianze

“Qualche settimana fa Nike è stata malissimo, sangue nelle feci, vomitava schiuma e non aveva appetito, è stata due giorni sotto flebo per una pancreatite, ecco che forse ho la risposta a come se la possa esser presa, la pancreatite. Stiamo attenti tutti, perché il matto che lascia polpette avvelenate è sempre dietro l'angolo” rilancia Sabrina. Ricovero d’urgenza anche per un altro cane che, sempre dopo aver mangiato qualcosa al Marte Russo, ha iniziato a vomitare.

“La situazione è seria, dovremmo attivarci tutti” l’esortazione di Jacopo. I padroni dei cani di Labaro sono pronti a sporgere denuncia contro ignoti. Qualcuno intanto rinuncia e tiene lontano il proprio cane da corse e sgambate nel verde: “Ho deciso di non portare più la mia cagnolina, almeno per il momento. Sembra che sia piuttosto pericoloso e controindicato” ci racconta una ragazza tra gli habitué del parco Colli d’Oro.

Il sospetto dei "giustizieri" contro i cinghiali

Qualcun altro sospetta che il presunto veleno serva a combattere la presenza dei cinghiali. Il quartiere infatti sta tornando ad essere invaso dagli ungulati: proprio sabato mattina un grosso esemplare si aggirava tra le aiuole condominiali, a poca distanza da farmacia, asilo nido, bar e scuola materna della zona. “La sera poi a valle del parco è pieno. Qualcuno avrà deciso di combatterli così. Ma in questo modo mette a rischio la vita dei nostri cani, dei gatti e degli altri animali che girano liberi” osserva un ragazzo del quartiere.