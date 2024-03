Labaro, c'è un cinghiale che passeggia tra le aiuole condominiali

Non è il primo cinghiale avvistato tra i palazzi di Labaro ma desta comunque impressione vederlo grufolare tra la aiuole condominiali, in una complesso residenziale dove sono presenti decine di appartamenti.

Il cinghiale sotto casa

L’ungulato è stato avvistato nella mattinata del 23 marzo e, incurante dell’occhio della telecamera e della presenza umana, ha continuato nella sua ricerca di cibo. L’animale è stato notato accanto a servizi pubblici in quel momento aperti e frequentati, come il bar e la farmacia. A poca distanza invece dal luogo dov’è stato filmato, si trovano un nido ed una scuola materna che però, nella giornata di sabato mattina, non risultano in funzione.

Gli ungulati a Labaro

Come premesso l’ungulato non è il primo che si aggira per la zona. Via Valbondione affaccia sul parco Colli d’Oro così come via via Trasaghis. Ed è su quest’ultima strada che lo scorso ottobre era stata segnalata, nelle chat di quartiere, la presenza di un cinghiale “che vive sotto al nostro palazzo”. Per giorni l’animale era stato visto aggirarsi nei piani polotis degli stabili di via Trasaghis. E sempre sulla stessa strada, ma nella rampa di accesso ad un garage, era stato individuato in autunno un branco di dieci esemplari.