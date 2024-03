Labaro piange Luca Tolli, l’idraulico morto nell’incidente della rotonda

Un’intera comunità in lutto. Labaro piange Luca Tolli, l’uomo morto nell’incidente alla rotonda di via Ghisalba. Il sinistro tra auto e scooter nella serata di giovedì.

L’incidente di Labaro in cui è morto Luca Tolli

Erano passate da poco le 21 quando c’è stato lo scontro fatale. Un impatto violento che ha coinvolto una Alfa Romeo GT condotta da un uomo di 36 anni e lo scooter Honda Sh 150 a bordo del quale si trovata Tolli, idraulico classe ‘80. Da subito grave il 44enne è stato trasportato d'urgenza al vicino ospedale Sant'Andrea dove i medici non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.

L’idraulico nato e cresciuto nel quartiere

Luca Tolli, nato e cresciuto a Labaro era molto conosciuto in zona. Idraulico esperto aveva realizzato interventi e lavori di ristrutturazione in molti appartamenti del quartiere. I residenti della zona lo ricordano come “un ragazzo tranquillo, taciturno e cortese”. Una persona “gentile e di gran cuore”. Lascia un figlio adolescente. Sua la firma sul palloncino legato al cartello di ingresso a Labaro, quello sulla rotonda dove Tolli è morto. “Ciao papà” si legge. "Era un bravo padre, buono e premuroso" il ricordo laconico della ex compagna. Sotto i mazzi di fiori lasciati da amici e familiari. Una scomparsa prematura che ha colpito l’intera comunità.

I messaggi di cordoglio

La famiglia Tolli è infatti molto nota a Labaro. Luca era il fratello di Marco, storico consigliere municipale del Pd dai tempi del vecchio Ventesimo ed oggi nello staff della Giunta capitolina. “Condoglianze alla famiglia” hanno scritto in centinaia sui gruppi social del quartiere.

“Un incidente stradale ha ucciso Luca, il fratello di Marco Tolli. Esprimo all'amico e compagno profonda solidarietà. Non conoscevo Luca di persona, conosco da una vita Marco: una persona perbene, impegnata nella sinistra, intelligentissima e troppo modesta. Un uomo del popolo, che non meritava questo dolore” il messaggio di cordoglio di Goffredo Bettini, il guru della sinistra romana e nazionale.

“Al fratello, carissimo amico e compagno, Marco Tolli, ai genitori e a tutti i suoi cari, l'abbraccio e l'affetto mio si aggiunge a quello del quartiere tutto” ha scritto l’ex consigliere regionale Giovanni Carapella.