La strada verso la materna tra rovi e rifiuti: "I nostri bambini non meritano questo"

Percorso ad ostacoli verso la scuola materna. Succede in via delle Galline Bianche, periferia popolare del Municipio XV, dove la stradina che precede la scuola dell’infanzia L’Aquilone è un tracciato degno di un parco avventura. Si perchè i piccoli che si recano a scuola, insieme a genitori, nonni o baby sitter, così come le maestre e il personale che lavora nella struttura pubblica, devono percorrere decine di metri tra rovi e rifiuti.

Da una parte i cespugli incolti e graffianti che fuoriescono dalle inferriate con il rischio di ferire i piccoli alunni, dall’altra una scia di mini discariche con lo sversamento illecito dei rifiuti che a Galline Bianche è una piaga mai estirpata. “I rifiuti sono gentile omaggio di qualche demente, i rovi ad altezza passeggino invece sono il frutto d'incuria” - osserva una mamma. “La nostra scuola è dimenticata dal mondo intero”; “C'è puzza, sporcizia, uno schifo veramente…” - rincarano la dose altre due. Ci vuole coraggio a passare per quello stradello tra rovi, rifiuti ingombranti abbandonati nel verde e cassonetti maleodoranti “tanto che siamo costretti a tapparci il naso per non avere il voltastomaco” - racconta chi percorre quel tratto tutti i giorni.

“I nostri bimbi non meritano questo!” - tuona una delle mamme de L’Aquilone. “Ovviamente anche insegnanti, genitori e tutti coloro che devono passare per forza di cose davanti questo scempio tutti i santi giorni…”