Tor Pignattara, torna il mercato contadino di largo Pettazzoni

A Largo Raffaele Pettazzoni, a Tor Pignattara, torna il mercato contadino dell’Agro Romano a 'chilometro zero'. Prima apertura sabato 19 giugno 2021. Poi l'appuntamento resterà per tutti i sabati mattina dalle 8.00 alle 13.30. "I contadini", si legge in una nota diffusa dall'associazione di volontariato Futura, "porteranno direttamente dalla campagna i loro prodotti freschi e genuini tutto rigorosamente a km0 e nel rispetto della filiera corta. Verdure e frutta appena raccolte e di stagione, miele naturale, uova di galline allevata a terra, vini delle vigne laziali, salumi e formaggi senza conservanti, mozzarelle di bufale fatte a mano, pane e dolci del forno di Veroli, confetture di ogni genere, olio e olive, legumi, farine e la tipica allegria dei contadini".

Si tratta di 25 postazioni che i produttori, unitersi nell'associazione, si sono aggiudicati tramite il bando del V municipio per l'annualità 2021. Il mercato è arrivato alla sua terza edizione, elemento che lo rende un evento atteso dai residenti di Tor Pignattara. Il ritorno del mercato contadino di largo Pettazzoni, farà slittare l'appuntamento di via Bufalini, all'interno dell'oratorio della chiesa di San Barnaba, che in attesa dell'aggiudicazione del bando era stato fissato per il sabato, alla domenica, sempre dalle 8 alle 13.30.

Sono tre i principi essenziali che l'associazione Futura, nel realizzare e gestire i mercati contadini, promuove: "Dare opportunità di lavoro a piccole aziende agricole, soprattutto a conduzione famigliare"; "offrire un servizio alle persone per fare una spesa sana, genuina e di qualità a buon prezzo; "con il contributo libero che offrono le aziende si finanziano i progetti di auto sviluppo che l’associazione svolge in Kenya".