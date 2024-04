Fuga di gas in strada: evacuata una palazzina e chiusi i negozi

Importante fuga di gas in strada in zona Marranella-Torpignattara. Da qui la necessità di evacauare una palazzina e far chiudere a scopo precauzionale tre negozi. L'allerta poco dopo le 10:00 di oggi - mercoledì 10 aprile - su via dell'Acqua Bullicante.

Sul posto le pattuglie del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale impegnate a gestire la messa in sicurezza e la viabilità in via dell'Acqua Bullicante. Il tratto di strada interessato dalla fuga di gas comprende i civici 221A e 227cC Al civico 223C, l'edificio è stato sgomberato temporaneamente e i residenti sono stati fatti evacuare per sicurezza, cinque adulti e una bambina.



I soccorritori hanno chiuso a scopo precauzionale anche 3 attività commerciali su via dell'Acqua Bullicante. Chiusa anche via Giambattista Ramusio. Sul posto anche i vigill del fuoco e personale Italgas.