Si chiude nel bagno di una pizzeria e viene ritrovato morto per overdose

Dramma della droga a Roma est. Sabato sera un uomo è stato ritrovato senza vita all'interno del bagno di una pizzeria a taglio di Torpignattara.

Cadavere nel bagno di una pizzeria

La scoperta è stata fatta dal proprietario dell'attività, in via dell'Acqua Bullicante. Un uomo, che è stato in seguito identificato come un cittadino italiano classe 1981, è entrato e ha chiesto di utilizzare il bagno. Il titolare, non vedendolo uscire dopo circa mezz'ora, si è insospettito ed è andato a cercarlo. Dopo aver ripetutamente bussato e chiamato per farsi aprire, non ricevendo alcuna risposta, ha deciso di allertare il 112.

Laccio emostatico e siringa

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Torpignattara, insieme a una squadra dei vigili del fuoco. Aperta la porta del bagno, che risultava chiusa dall'interno, la scena che si sono ritrovati davanti è stata agghiacciante: l'uomo era riverso a terra, con ancora il laccio emostatico al braccio e una siringa al suo fianco. I sanitari del 118, accorsi sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso, probabilmente dovuto a overdose.