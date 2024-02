Voragine in via Dulceri, la strada resta chiusa. Rabbia dei residenti: "Ignorate le nostre richieste"

Dopo il sopralluogo della protezione civile in via Dulceri, per esaminare l’ennesima voragine che si è aperta lungo la strada martedì 20 febbraio, non è ancora possibile conoscere con certezza la gravità della situazione, né i tempi per la riapertura della strada. Come spiega l’assessora ai Lavori pubblici del municipio V, Maura Lostia: “Sono stati fatti dei rilevamenti, ma è necessario aprire ulteriormente il foro di superficie per permettere la discesa dello speleologo. Entro venerdì dovremmo riuscire a svolgere quest’attività e avere informazioni più certe.

L’ennesima voragine

Al momento dello sprofondamento, la strada era interessata da lavori per la fibra ottica, quando all’improvviso “la volta di una galleria è crollata, ma non è chiaro al momento se il crollo sia avvenuto durante gli interventi o prima” chiarisce Lostia. I crolli, lungo via Dulceri, sono stati frequenti negli anni: la strada è franata nel 2020, nel 2013, ma anche nel 2012, quando l’asfalto si è sbriciolato, inghiottendo due automobili.

La rabbia dei residenti

Una situazione che ha esasperato i residenti della zona, che hanno cercato di attivarsi per risolvere la situazione, come spiega Alessandra D’Angelo dell'organizzazione di volontariato Pigneto Almagià: “Tutta la zona intorno al parco Almagià è fragile. Negli ultimi anni, a poca distanza gli uni dagli altri, abbiamo contato almeno otto tra voragini, crolli e smottamenti. Lo sappiamo bene e abbiamo fatto in modo che ne venissero a conoscenza anche le istituzioni con esposti, segnalazioni e una petizione firmata da 800 persone, ma evidentemente non è bastato”.

Il problema dei tir

Gli attivisti chiedevano, nella petizione, di istituire un’isola ambientale (un’area del territorio dove la velocità massima è di 30 chilometri orari) nella zona intorno al parco Almagià per mettere un freno al passaggio dei mezzi pesanti “che in via Dulceri e nelle altre strade circostanti non conosce sosta” chiarisce D’Angelo. Una questione particolarmente sentita in una zona in cui il sottosuolo è caratterizzato da un fitto intreccio di cunicoli e cavità: “Particolarità, questa, che la rende ancora di più a rischio crollo, proprio a causa del passaggio continuo di mezzi pesanti”. I residenti, nella petizione, spingevano a questo proposito sulla necessità di istituire un divieto di transito ai mezzi superiori alle 3.5 tonnellate, come già fatto nelle vicine via Bufalini e via Maggi, anche su via Augusto Dulceri, via Zenodossio e su tutto il quadrante intorno al parco Almagià. La petizione è stata consegnata al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, otto mesi fa: “Ma ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta - sottolinea D’Angelo -. Ancora oggi siamo assediati dai tir, che scaricano merci per i grossisti di zona. Le attività commerciali con questo volume di merci devono traslocare fuori dai quartieri popolati come il nostro”. Il progetto dell’isola ambientale nel quadrante era già prevista da Pums (Piano urbano di mobilità sostenibile), ma la sua realizzazione è legata alla messa in sicurezza della maxi voragine apertasi su via Zenodossio ormai oltre due anni e mezzo fa. “I lavori sono a buon punto – spiega Lostia -. Sono in attesa della comunicazione di una data certa sulla fine degli interventi”.