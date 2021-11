I residenti non spostano l’auto durante i lavori, gli operai li realizzano a “toppe”

Asfalto a toppe su via Baracca, zona Torpignattara, dove i residenti, nel tardo pomeriggio di lunedì, si sono scontrati con dei lavori stradali piuttosto bizzarri.

Parte delle auto su via Baracca non sono state spostate per tempo dai proprietari e così sono diventate parte integrante dell’opera, coprendo diverse aree della carreggiata dove gli addetti ai lavori non sono potuti intervenire. Il manto è stato così lavorato a toppe, facendo infuriare i cittadini di Torpignattara.

“Da settimane sentivo favoleggiare del rifacimento dell'asfalto su via Baracca. Una delle strade più dissestate del quartiere, che certo necessitava di un intervento serio. Ebbene... è iniziato. Ed è una gigantesca presa in giro – lamenta una residente via gruppi di quartiere - Quando arriveranno ai mucchi di immondizia in fondo alla via (se ci arriveranno mai., e a questo punto spero di no, per non sprecare altri soldi pubblici), ci gireranno attorno?”.

Tra sgomento generale e chi si appella al codice della strada, c’è poi chi fa notare che “il problema è della delle ditte a cottimo: aspettare la pattuglia gli costava di più?!”, mentre altri propongono di rendere via Baracca pedonale, considerata anche la larghetta del tratto stradale. Non a caso, una delle difficoltà patite anche dagli addetti ai lavori.

“Hanno tentato di rimuoverle ma il carro attrezzi non passava all’incrocio di via Cencelli, infatti hanno multato tutte le macchine parcheggiate male anche all’angolo con Carlodella Rocca”, spiega un testimone via gruppi di quartiere.