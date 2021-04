"Servono parcheggi vicini alla ciclabile di Ostia in vista dell'estate": l'appello del sindacato dei vigili

"Occorre individuare parcheggi vicini alla ciclabile di Ostia". E' ciò che hanno affermato i sindacalisti della Cisl RSU e FP Raffaele Paciocca e Andrea Venanzoni a margine di una riunione indetta dal Direttore del Decimo Municipio di Roma sulla stagione balneare 2021.

"Il direttore – affermano i sindacalisti della Cisl – si è impegnato ad individuare aree di parcheggio più capienti in prossimità delle zone antistanti la pista ciclabile. Abbiamo rimarcato le criticità legate alle arterie che, prevalentemente, coinvolgono il traffico estivo, ovvero Colombo, via del Mare, lungomare e litoranea".

"Dopo molti anni vorremmo vedere un piano organico di viabilità alternativa, considerando anche i rischi che la riduzione della corsia del Lungomare può cagionare alla fluidità della circolazione su un vettore fondamentale per la vita cittadina".

"L'incipit del nuovo Direttore, garbato e costruttivo – proseguono – ci ha consentito di rimarcare la necessità di avere una adeguata segnaletica stradale nella fascia interna di Castelporziano, ripristinandone l'efficienza, una disciplina organizzata dei posti di parcheggio, ed una regolamentazione degli accessi ai varchi".

"Ci sembra opportuna la guardiania ed la vigilanza non armata per governare il flusso ai 'Cancelli' di Castelporziano, sperando che le capacità di bilancio consentano tale tipo di controllo, non delegabile ad altri".

"Per il servizio di salvamento cercheremo di mantenere una copertura, già sperimentata lo scorso anno, assicurando 7 giorni su 7 nei mesi centrali e per i weekend dei mesi a margine della stagione", concludono i sindacalisti della Cisl.