Promozione Lazio, i risultati della trentaduesima giornata per i gironi A, B, C, D

Si è conclusa la trentaduesima giornata di Promozione per i gironi A, B, C e D del Lazio.

Il girone A

Il gol di Palmisano frena la Tolfa, che nella lotta promozione cede il passo definitivamente alla Sorianese vincitrice a Ronciglione grazie ad Oriolesi e che con sei punti di vantaggio può dirsi già campionessa. In zona salvezza colpo del Palidoro in casa con il Parioli, e sfruttando lo stop dell'Ostiantica vola a meno uno dalla salvezza diretta.

BORGO PALIDORO - PARIOLI 4-2

CASTEL SANT'ELIA - CANALE MONTERANO 3-1

CERVETERI - OSTIANTICA 0-0

FREGENE MACCARESE - URBETEVERE 4-1

NUOVA PESCIA ROMANA - TOLFA 1-1

RONCIGLIONE - SORIANESE 0-1

SANTA MARINELLA - POL. OSTIENSE 2-5

DUEPIGRECOROMA - PALOCCO 3-2

Il girone B

Curiosamente è già decisa prima di giocare la lotta promozione nel girone B per la 32ma. Il Rieti infatti ha approfittato del ritiro del Tor Lupara, ultimo a nove punti, per restare a più sei sul Monterotondo, che in questa giornata ha usufruito del turno di riposo.

CANTALICE - ASA 4-2

POGGIO MIRTETO - VELLETRI 3-0

SETTEVILLE - REAL SAN BASILIO 3-3

GROTTAFERRATA - RIANO 0-1

RIETI - TOR LUPARA 3-0 (A TAVOLINO)

FIANO ROMANO - SANPOLESE 0-3

SETTEBAGNI - VALLE DEL PESCHIERA 4-0

RIPOSANO: LODIGIANI, MONTEROTONDO

Il girone C

La corsa a due tra Fiumicino e Grifone non si sblocca, con il Fiumicino che resta a più uno ma con una partita in meno a una giornata dalla fine. Il Fiumicino si riprende la vetta con Forcina e Pischedda, ma il Grifone si aggrappa alla coppia Di Pilato - Larosa e sbanca Morandi.

BELLEGRA - ARICCIA 2-1

DE ROSSI - ZENA MONTECELIO 2-2

MORANDI - GRIFONE 2-4

ROCCA PRIORA RDP - VIGOR PERCONTI 1-3

TORRINO - GRIFONE GIALLOVERDE 2-3

VILLA ADRIANA - FUTBOL MONTESACRO 1-0

VELLETRI - FONTE MERAVIGLIOSA 1-3

FIUMICINO - OTTAVIA 2-0

RIPOSA: SPES MUNDIAL

Il girone D

Il Casal Barriera batte un colpo al terzo posto, restando in scia con un netto 5-1 al Colonna già retrocesso e resta a meno cinque dalla vetta. Vetta che cambia in maniera sostanziale grazie al Torrenova, che si prende un punto cruciale per la salvezza, ora a meno uno dal San Cesareo, e inguaia il Paliano, che scende ad un punto dal Montesacro, corsaro sul campo del Falaschelavinio con Micheli e Bernasconi. Il Paliano avrà comunque una gara da recuperare per poter compiere un nuovo sorpasso.

ATLETICO MORENA - SPORTING SAN CESAREO 5-0

ATLETICO VESCOVIO - TECCHIENA 3-1

FALASCHELAVINIO - SPORTING MONTESACRO 0-2

SANT'ANGELO ROMANO - INDOMITA POMEZIA 2-3

COLONNA - CASAL BARRIERA 1-5

VIRTUS ARDEA - VIS SUBIACO 2-3

PALIANO - TORRENOVA 1-1

CECCANO - VALLE MARTELLA 2-0

RIPOSA: LARIANO