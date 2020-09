Ostia, roulotte sul Lungomare: X Municipio al lavoro per supportare chi è in emergenza abitativa

Sono rimasti lì per anni. Sono i camper parcheggiati nei giardini storici del lungomare di Roma. Vecchi ed arrugginiti. Alcuni, oggi, sono stati rimossi grazie ad un appalto della polizia locale.

Succede ad Ostia, dove la minisindaca Giuliana Di Pillo ha spiegato la situazione in una nota: "Stiamo affrontando da tempo, all’interno dell’Osservatorio Territoriale per la Sicurezza del Municipio X, con il Vice Prefetto e con le Forze dell'Ordine il problema dei camper posteggiati nei parcheggi del Lungomare nei quali vivono persone che non possono permettersi un’abitazione. È un argomento complesso perché investe situazioni di difficoltà a cui bisogna far fronte di volta in volta, in base alle circostanze ed alla peculiarità del disagio".



"Per questo motivo abbiamo avviato un tavolo di concertazione al quale prendono parte coloro che vivono nei camper, le associazioni di volontariato, la Polizia Locale X Gruppo Mare, al fine di sostenere le persone e trovare una soluzione condivisa che risolva il problema di questi cittadini e, allo stesso tempo, venga restituito decoro all'area in questione. Nel frattempo, grazie ad un appalto della Polizia Locale, stiamo effettuando interventi graduali di rimozione dei veicoli non marcianti e in stato di abbandono. Abbiamo a cuore il nostro territorio e i problemi di tutti e stiamo lavorando per risolvere ogni criticità", ha concluso la minisindaca.

"Si comincia a rimuovere quelli non marcianti e disabitati prima che possano essere occupati di nuovo, poi si procederà allo spostamento di quelli abitati aiutando le persone e in seguito verrà vietato il parcheggio a quelli regolarmente assicurati che potranno permanere solo in alcune aree e per un tempo limitato. - ha aggiunto il consigliere pentastellato in Campidoglio Paolo Ferrara - E' chiaro che l’obbiettivo è la valorizzazione del lungomare di Ostia che deve essere sempre più un biglietto da visita per i turisti e i romani che frequentano le spiagge del litorale".