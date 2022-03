A San Lorenzo un emporio solidale e uno sportello per i giovani nei beni confiscati alla criminalità

Nel giorno in cui si è aperto il Forum cittadino sui beni confiscati alle mafie il sindaco Gualtieri e l'assessore al Patrimonio Zevi hanno citato, tra gli altri, due immobili che si trovano in via degli Equi a San Lorenzo.

Inseriti "last minute" tra i beni per i quali Roma Capitale chiede l'acquisizione al patrimonio, i due locali sono inseriti al catasto comunale come commerciali: uno più grande, di circa 100 mq, l'altro molto più piccolo di circa 25 mq. Nelle intenzioni dell'amministrazione del II Municipio c'è quella di realizzare innanzitutto un emporio solidale.

"Insieme alle associazioni di volontariato che operano nel quartiere - spiega a RomaToday la presidente Francesca Del Bello - come per esempio Croce Rossa Italiana e la Comunità di Sant'Egidio, vorremmo allestire un magazzino dove poter accogliere coperte, abiti, generi alimentari e prodotti di vario genere e contemporaneamente dare la possibilità alle famiglie vulnerabili di accedere e 'acquistare' ciò di cui hanno bisogno, ovviamente nelle modalità più consone che saranno studiate successivamente". Il modello è quello dell'emporio solidale inaugurato a settembre 2020 a Colle Salario, nel III Municipio, all'interno dei locali del centro anziani.

Per il locale più spazioso - e per il quale, fanno sapere da via Dire Daua, ci sarà bisogno di un'opera di ripristino più approfondita - la volontà è di studiare insieme alla Rete dei Numeri Pari una serie di servizi rivolti ai cittadini, in particolare sportelli dedicati ai giovani: "Abbiamo la possibilità di realizzare la Casa della Solidarietà - prosegue Del Bello - una iniziativa della Rete, di cui fa parte anche Libera, che vorremmo indirizzare alle nuove generazioni".

Un terzo immobile, richiesto già a dicembre (anche dal dipartimento Pari Opportunità), si trova nel cuore del Flaminio in via Antonio Pollaiolo 5: "E' un appartamento abbastanza grande - fa sapere Del Bello - per il quale pensavamo di insediare un progetto sul Dopo di Noi. In questo caso però non abbiamo ancora effettuato sopralluoghi, non sappiamo in che condizioni sia l'alloggio".

L'obiettivo del Municipio è, nel caso di via degli Equi, inaugurare i servizi entro la fine del 2022: "Appena ci verranno ufficialmente assegnati - conclude la mini sindaca - procederemo alla sistemazione. Poi dovremo fare un bando per l'assegnazione".