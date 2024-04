Una partigiana e una donna palestinese insieme verso la libertà: l'ultima opera della street artist Laika

Nella mattina di mercoledì 24 aprile, alla vigilia del 79esimo anniversario dalla Liberazione dal nazifascismo a San Lorenzo è apparso uno stencil (particolare tipo di graffito, ndr) che rende omaggio alle donne: una partigiana e una palestinese.

L’opera “25:4 Atto I Liberazione” porta la firma della street artist Laika che ha raffigurato le due donne, l’italiana con il fazzoletto rosso al collo e la palestinese con la kefiah e un fiore rosso, che si stringono per mano e camminano insieme. "Una mattina mi son svegliata e ho trovato l'invasor..", il primo verso del canto Bella Ciao, accompagna l’opera.

Sui suoi social la street artist ha lasciato questo messaggio: “A tutte le donne partigiane che hanno combattuto e dato la loro vita per liberarci dal nazifascismo. A tutte le donne palestinesi che si battono contro l’occupazione israeliana per una Palestina libera. Alle 10.000 di Gaza che non ci sono più”