L'occupazione di viale delle Province sarà sgomberata: gli abitanti avranno le case come via del Caravaggio

Il censimento dell'occupazione di viale delle Province avrà luogo mercoledì 16 febbraio, da parte del Municipio II e della polizia locale di Roma Capitale. L'accordo tra movimenti per la casa e prefettura è stato raggiunto lunedì 14 durante un incontro andato in scena a Palazzo Valentini.

La notizia del censimento in forze deciso dal Prefetto Matteo Piantedosi per mercoledì 9 febbraio aveva messo in grande agitazione le 140 famiglie dell'ex stabile Inpdai a due passi da piazza Bologna, con movimenti e sindacati di base che si erano dati appuntamento nel piazzale antistante per impedire l'accesso delle forze dell'ordine. L'accesso, alla fine, non si era concretizzato anche grazie all'intervento telefonico del Municipio, con la presidente Francesca Del Bello che si era raccomandata con il sindaco Gualtieri e soprattutto con la prefettura di evitare azioni forzate.

"L'intenzione è muoversi come fatto con l'occupazione di via del Caravaggio - spiega a RomaToday Paolo Di Vetta dei Blocchi Precari Metropolitani - , perché dopo il censimento partirà una cabina di regia con comune, regione e municipio per trovare una soluzione abitativa. I tempi sono stretti, Piantedosi inizialmente ci ha detto che ad aprile vuole procedere allo sgombero, ma abbiamo chiesto di tenere conto dei bambini in età scolare e l'ipotesi dunque è il 30 giugno, ma va verificata la disponibilità del Tar e della proprietà che preme per l'uscita".

Viale delle Province quindi diventa ufficialmente il primo sgombero da effettuare. "Ora sta alle amministrazioni trovare le case - conclude Di Vetta - parliamo di 140 famiglie da ricollocare. Valle Fiorita a Torrevecchia è un discorso che abbiamo fatto contemporaneamente, ma dovrà per forza di cose essere posticipato, lì sono altre 80 famiglie".

