Incidente sulla Nomentana: investita da un taxi, grave una ragazza

Investita da un taxti è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Una ragazza, colpita dal suv mentre attraversava la strada sulla via Nomentana, all'altezza dell'incrocio con viale Regina Margherita.

Le pattuglie del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute intorno alle 19:30 di lunedì 18 marzo. Sul posto il tassista alla guida della Lexus, fermatosi a chiamare i soccorsi, è una 28enne. Affidata alle cure del personale del 118 la donna è stata trasportata dall'ambulanza al policlinico Umberto I, grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ascoltati alcuni dei tanti testimoni presenti al momento dell'incidente, gli agenti della municipale hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.

Deviato il traffico inevitabili sono state le ripercussioni alla normale viabilità del quadrante del Nomentano dove è avvenuto il sinistro. Un incrocio nevralgico, uno degli più trafficati della Capitale, e anche uno dei più pericolosi per gli automobilisti e i pedoni.