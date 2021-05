Castro Pretorio, Parco delle Finanze risplende grazie ad un privato

Il Parco delle Finanze, a Castro Pretorio vivrà un nuovo splendore grazie all’intervento di Francesco Michienzi, imprenditore calabrese ma romano di adozione. Trenta giorni fa il Municipio I di Roma ha concesso al cittadino l’adozione del Parco delle Finanze, 1100 metri quadri di spazio verde che si estende fra Piazza delle Finanze e Via Volturno.

Il lavoro di Michienzi

“La voglia di decoro e favorire la socializzazione”. Questi, ci racconta Michienzi, sono gli obiettivi che si è posto quando ha pensato di adottare il parco di Castro Pretorio. Michienzi, titolare di uno studio immobiliare del quartiere Trieste, aggiunge che il parco è destinato "ai bambini e agli anziani in un momento così difficile”. Michienzi tiene a sottolineare che il parco offre agli anziani del centro del quartiere, “uno spazio che non potevano avere a disposizione nelle sale del centro per via delle normative anticovid”. Ad aiutare Michienzi, che si occupa in prima persona del verde orizzontale, nel prendersi cura del parco e della sua sicurezza, ci saranno il Comitato di quartiere Castro Pretorio e il Centro Anziani del quartiere.

Il parco non viveva di una buona salute, era spesso rifugio per i senzatetto e “in molti erano restii a prenderlo in gestione” ci conferma il nuovo “custode”. Adesso però Castro Pretorio avrà di nuovo a dispozione un bel parco. “Questa iniziativa l’avevo in mente già da tempo. Le pratiche di adozione sono iniziate sei mesi fa, ed in questo tempo abbiamo fatto tutto il possibile per renderlo agibile e finalmente domani potremmo inaugurare il parco”.

L'inaugurazione

Sabato 29 maggio alle ore 10, infatti il Parco delle Finanze sarà inaugurato. “Io e mia moglie abbiamo comprato una panchina contro il bullissimo che si troverà proprio davanti a giochi per i bambini. Il Comune invece ne ha donata un’altra contro il femminicidio”. Alle ore 16 ci saranno due spettacoli per i bambini organizzati con degli animatori. Il parco resterà aperto dalle ore 8 alle 20.