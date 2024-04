Entra in ospedale e "molesta" i pazienti, poi aggredisce le forze dell'ordine

Dovrà rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e molestie a infermi la 42enne romena arrestata nella serata di ieri dalla polizia di Stato all'interno del Policlinico Umberto I. Erano da poco passate le 20 quando la donna si è introdotta all'interno di un reparto, attraverso l'ingresso posto su viale del Policlinico.

Una volta dentro ha iniziato a molestare i degenti in attesa di cure. Da lì l'intervento prima di una guardia giurata e poi dei poliziotti presenti all'interna dell'ospedale. Bloccata, la donna ha dato in escandenze aggredendo sia la guardia giurata che i poliziotti, costretti alle cure mediche: ne avranno per tre giorni.

Alla fine la 42enne è stata arrestata.