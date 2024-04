Spinge moto a mano per le vie di Roma, l'aveva appena rubata

Un uomo ha spinto mano una moto per le strade della zona di Castro Pretorio quando è stato notato da alcuni passanti che, insospettiti, hanno allertato una pattuglia di carabinieri in transito in quel momento.

I carabinieri della stazione Macao lo hanno fermato per un controllo, accertando che lo scooter era stato appena asportato mediante la forzatura del blocco sterzo. L’uomo, identificato in un 27enne del Ghana, senza fissa dimora, è stato trovato anche in possesso di un casco da motociclista, rubato poco prima dal vano di un altro motoveicolo. È stato arrestato e portato in caserma.