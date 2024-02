Ladro d'appartamento si scaglia contro la polizia con una scimitarra

Armato di una grossa scimitarra si è scagliato contro i poliziotti che lo hanno sorpreso a rubare in un appartamento in zona Porta Pia. Un ladro mattutino, un 39enne dell'Honduras. Arrestato dalla polizia per rapina aggravata e lesioni personali.

È mattino presto quando al 112 arriva la segnalazione di un uomo intento ad armeggiare sulla serratura della porta di un appartamento in via XX Settembre. Sul posto due pattuglie del I distretto Trevi e del commissariato Esquilino. Entrati nello stabile i poliziotti hanno sorpreso il 39enne, che cercava di entrare in un’abitazione.

Vistosi scoperto, l’uomo ha estratto da dietro la schiena un coltello-scimitarra di circa 45 centimetri, di cui 30 di sola lama perfettamente affilata, brandendolo con fare minaccioso e scagliandosi contro gli uomini in divisa che, ingaggiata con lui una colluttazione, sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo.

Addosso lo straniero aveva numerosi assegni circolari sui quali sono in corso ulteriori accertamenti. Il 39enne è stato quindi arrestato in quanto gravemente indiziato di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

La procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto. L’uomo è stato poi condannato alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione.