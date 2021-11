Da San Lorenzo a piazza Bologna la protesta social: "Noi dimenticati dalla pulizia straordinaria di Gualtieri"

La pulizia straordinaria promessa dal sindaco Gualtieri in campagna elettorale è partita in tutta Roma il 2 novembre, privilegiando le grandi arterie di competenza del Simu. Un investimento di tempo (60 giorni), soldi (40 milioni di euro) e personale per lo spazzamento, la pulizia, l'igienizzazione dei cassonetti Ama, la bonifica di mini-discariche e la raccolta dei rifiuti rimasti da tempo ai margini delle strade. In II Municipio le arterie coinvolte sono quelle di viale Parioli, viale Liegi, viale Regina Margherita, via Nomentana a partire da Porta Pia in direzione Montesacro.

"A San Lorenzo deiezioni e blatte"

"Un primo passo. Un primo impegno mantenuto - ha commentato la presidente del II, Francesca Del Bello - . Per dare respiro alla città e restituirle dignità. Solo un tassello di un progetto molto più grande e ambizioso che dovrà portare Roma a completare il ciclo dei rifiuti in maniera sostenibile ed efficace". Diversi cittadini, però, hanno tenuto a ricordarle le diverse zone critiche del territorio, non incluse nel piano-Gualtieri: "San Lorenzo e piazza Bologna avrebbero dovuto sicuramente essere in cima alla lista" si lamenta Antonella. Lucilla descrive lo scenario che si ritrova davanti ogni mattina andando a lavoro: "Dobbiamo scavalcare immondizia, bottiglie, plastica, maleodori e deiezioni delle notti brave dove tutto è lecito". Marzia aggiunge: "A San Lorenzo siamo invasi dalle blatte".

Del Bello: "Lavoriamo a soluzioni strutturali"

La replica della minisindaca non si fa attendere: "Rispetto alle vostre domande e sollecitazioni, specifico che l’amministrazione è partita in tutta la città con le grandi arterie - ricorda Del Bello - . Ci sono le aree della Tangenziale Est, ad esempio, che riguardano anche il nostro territorio. Lungo i 60 giorni la pulizia straordinaria avverrà in tutti i quadranti con vari 'passaggi'. Inoltre saremo convocati a breve come Municipio per indicare le nostre priorità. Nel frattempo, come ha riferito il sindaco, si sta lavorando alle soluzioni strutturali che saranno man mano comunicate, per le quali ci vorrà ovviamente più tempo".

La pulizia continua

Secondo quanto comunicato proprio sabato 6 novembre dal sindaco, però, nelle ultime ore parte degli interventi avrebbero riguardato anche alcune strade di San Lorenzo. Domenica 7, come preannunciato, i mezzi passeranno a viale Parioli, viale Maresciallo Pilsudski, viale Liegi, viale Regina Elena e viale Regina Margherita mentre lunedì 8 novembre intervento nel tratto Corso d'Italia/Muro Torto. "Un lavoro capillare e coordinato che sta riportando decoro nelle strade e nelle piazze della capitale - ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri - ma che rappresenta solo l’inizio di un percorso che vedrà tutti impegnati nel rendere ordinaria amministrazione ciò che oggi definiamo un piano straordinario di interventi”. “A questo proposito - aggiunge l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi - abbiamo già dato indicazione agli Uffici per effettuare rapidamente una verifica della possibilità di potenziare gli interventi di diserbo e potatura con gli strumenti attuali, eventualmente incrementando le risorse qualora si rendessero disponibili”.