Pedone litiga con l'autista e spacca il finestrino dell'autobus

Ha spaccato il finestrino lato guida del bus Atac. Una lite per questioni di viabilità fra un pedone e l'autista del mezzo pubblico in servizio nella zona di Piazza Bologna. Sceso dal 61 il conducente, i due hanno dato vita a una accesa lite verbale. Poi il pugno contro il vetro del bus, andato in frantumi.

Sono stati i carabinieri della stazione Piazza Bologna e quelli della stazione Nomentana a intervenire nel primo pomeriggio di oggi in via Livorno. La lite sarebbe poi sfociata in una colluttazione a seguito della quale l'autobus della linea 61 è rimasto danneggiato. I due, identificati dai militari dell'Arma, sono rimasti leggermente feriti ma hanno rifiutato l'intervento medico del 118.

L'autobus ha interrotto la corsa. Il pedone è stato poi accompagnato in caserma e identificato. Verrà denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.