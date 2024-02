Metro B, paura a piazza Bologna: fumo in stazione. Fermata sgomberata e chiusa

Paura sulla metro B, alla fermata di piazza Bologna. Poco prima delle 18 diversi cittadini e anche utenti della linea hanno segnalato fumo provenire dalla stazione. Fuggi fuggi generale, prima dell'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri di piazza Bologna e della compagnia Parioli che hanno sgomberato la fermata e chiuso la stazione. Non si segnalano feriti o intossicati.

I vigili del fuoco sono entrati con le protezioni all'interno della stazione per verificare quanto accaduto. Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di un corto circuito che ha provocato un principio di incendio e il fumo. Escluse, da chi indaga, le cause esterne. La stazione rimane chiusa all’utenza ma aperta al transito dei convogli in attesa di ripristino cavi.

articolo in aggiornamento.