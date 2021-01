Municipio XIV, nel bilancio 1 milione di euro per via Monti di Primavalle  

Un milione di euro per la manutenzione straordinaria di via dei Monti di Primavalle, la grande arteria che collega il quartiere popolare a via Mattia Battistini proprio all’altezza della stazione metro. Il via libera con l’approvazione nel parlamentino del Municipio XIV del Bilancio 2021.

Via dei Monti di Primavalle: 1 milione di euro per il rifacimento

“L'opera, finanziata con 1 milione di euro, prevedrà il rifacimento del manto stradale di tutta la via e dei marciapiedi laddove necessario. Questa può essere anche una buona occasione per sistemare eventuali criticità lungo la strada: parapedonali da installare in punti critici, attraversamenti pedonali da realizzare o spostare” - ha detto il presidente della commissione lavori pubblici del Roma Monte Mario, Alessando Volpi. “Nelle prossime settimane tratteremo dell'opera nella Commissione Lavori pubblici per dare eventuali indicazioni aggiuntive da tener presente in fase di progettazione e nel bando di gara. Se avete idee, proposte concrete da far presente - ha scritto il consigliere M5s rivolgendosi ai cittadini - questa è l'occasione giusta”.

Le strade del Roma Monte Mario interessata da lavori

Le altre vie del quartiere che saranno interessate da lavori sono via Pietro Maffi, dopo il rifacimento dei marciapiedi sarà rifatto anche il manto stradale; via Federico Borromeo il cui bando di gara si è concluso e i lavori sono stati assegnati e Piazza Clemente XI il cui bando di gara si è concluso. Con il Bilancio 2021 finanziato anche il rifacimento di: via Basaglia; via Chiarugi; via Vinci; via di Selva Nera e Largo Bedeschi e via Montagnana.

“In più abbiamo riformulato il Piano investimenti in modo da richiedere al Comune il rifacimento di via di Selva Candida, via della Stazione di Ottavia, via Tarsia e via della Lucchina”.