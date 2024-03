Lei lascia il "boss" del quartiere dopo le violenze, lui cerca il suo nuovo fidanzato e lo ricatta per 100mila euro

Si era autoproclamato "boss" anche se a Primavelle era noto più per i suoi modi violenti che per il suo curriculum da malavitoso. Per anni ha reso un inferno la vita di quella che era la sua compagna. Quando lei si è fatta coraggio e ha deciso di lasciarlo, lui - il "boss" che vanta amicizie con criminali romani - si è vendicato prima con lei, poi con le sue amiche e infine con il nuovo compagno della donna, ricattandolo per 100000 euro.

L'inizio della relazione con il "boss"

A ricostruire la storia di maltrattamenti ed estorsione, sono stati gli agenti del distretto di Primavalle della polizia di Stato che si sono avvalsi del drammatico racconto della vittima. Il rapporto fra la donna e il "boss", un romano di 36 anni, iniziato nel giugno del 2022, è stato da subito minato dagli atteggiamenti violenti di lui, che hanno causato anche temporanei allontanamenti della ragazza. Un tira e molla condito dalle prime violenze, ma che lui sapeva ricucire anche con gesti d'amore, come le serenate cantate sotto casa di lei.

La fine della storia

Con il passare del tempo, però, le litigate erano ormai diventate quotidiane. In un caso la vittima è stata buttata sul letto e le sono state strette le mani al collo in un evidente tentativo di strangolamento, fortunatamente non riuscito grazie alla prontezza della ragazza riuscita a fuggire, rifugiandosi dalla madre. Violenze mai denunciate prima, per paura.

Spesso durante le liti, la donna per riuscire a scappare, prendeva un coltello minacciando di auto lesionarsi oppure diceva sarebbe stata capace di lanciarsi dal terrazzo. Nel 2023 arriva la svola. Lei trova il coraggio di lasciare il 36enne di Primavalle del tutto e di denunciare le violenze. Un allontanamento che il 36enne non ha mai digerito, tanto da tagliare le gomme delle auto di una amica e di una collega di lavoro della sua ex, per poi bruciare la vettura della donna stessa. Un escalation che, pochi mesi dopo, ha avuto un altro obiettivo, il nuovo compagno della donna.

L'agguato al distributore

La mattina del 3 marzo, verso le 11, il nuovo compagno è andato a casa della donna con la sua auto per portarla a pranzo fuori. All'incrocio fra piazza San Zaccaria Papa e via Federico Borromeo, gli è passato davanti il 36enne di Primavalle su di una Opel Corsa nera presa a noleggio e li ha guardati.

Superato l'incrocio, il "boss" si è accostato, si è fatto superare, e poi ha cominciato a seguirli. In via di Torrevecchia, all'altezza con via Simone Mosca, il 36enne li ha tamponati. Il ragazzo, spaventato, si è fermato al distributore dell'IP distante poche decine di metri, il 36enne è sceso e ha incominciato a insultarlo, per poi colpirlo con un pugno all'orecchio destro rubandogli il telefono cellulare per poi tirarglielo in faccia, ferendolo al labbro.

L'estorsione

Poi gli ha detto che se non gli avrebbe dato immediatamente 1.000 euro per il danno all'auto, che peraltro aveva procurato lui stesso per superarlo, gli avrebbe sparato. Il ragazzo, che non aveva con sé quel denaro, ha risposto che avrebbe potuto chiederlo al padre. Il "boss" ha acconsentito e lo ha seguito sino a casa, mentre la donna "contesa" aspettava al distributore la Polizia che aveva chiamato durante l'aggressione.

L'uomo, ormai divento anche lui vittima, ha fatto scendere suo padre, che li ha raggiunti e si è offerto di andare al bancomat a prelevare il denaro richiesto, che intanto era salito a 1.500 euro. Violento e con le amicizie giuste, il "boss" dopo aver estorto il denaro al nuovo compagno della sua ex fidanzata ha anche chiamato una persona per far cancellare le immagini della videosorveglianza del benzinaio Ip dove era iniziata l'aggressione. L'obiettivo era chiaro, quello di non lasciare prove.

La richiesta di 100000 euro

Ma l'incubo non era finito lì. Fra una telefonata e l'altra, il "boss" ha detto al suo rivale in amore che se ne sarebbe dovuto andare da Primavalle, di non farsi più vedere in giro e che avrebbe dovuto dargli 100.000 euro entro una settimana o lo avrebbe ammazzato. In caso contrario avrebbe ammazzato lui, il padre, la madre e il suo cane. Minacce pesanti prima di andarsene. La polizia, ormai a conoscenza di tutta la storia, per due giorni lo cerca nel quartiere fino a che lui stesso si presenta in commissariato certo di poterla fare franca, ma così non è. Il 36enne viene fermato e arrestato con l'accusa di estorsione.

Chi è il "boss" di Primavalle

La casa, una di quelle popolari a Primavalle, il "boss" l'ha arredata con lo stile "Gomorra", con porta d'ingresso imbottita dall'interno, stucchi veneziani e luci a led. Gli agenti l'hanno perquisita senza però trovare armi. Forse l'uomo violento ne millantava il possesso per accrescere il suo alone di uomo pronto a tutto.

D'altronde la fama del 36enne in molti la conoscono in zona ed è anche un volto noto alle forze dell'ordine. Nel 2014 è stato arrestato per il tentato omicidio di un personal trainer. Non solo. Il fratello, a oggi latitante, secondo la questura sarebbe fuggito all'estero, il padre invece ha scontato una pena per estorsione e usura. Tra le amicizie criminali, tra le altri, spicca quella con Giandavide De Pau, il killer delle escort.