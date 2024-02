Incendio alle case popolari: tre intossicati

Paura alle palazzine Ater di Primavalle. Un incendio, divampato in una casa popolare. Tre le persone rimaste intossicate. Una notte di paura, con molti abitanti scappati in strada aiutati dai vicini di casa.

Sono state decine le richieste d'intervento al 112 a partire dalle 23:30 da parte degli abitanti della zona. In via Federico Borromeo - all'altezza del poliambulatorio - sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Montespaccato. L'incendio ha interessato una abitazione al primo piano del II lotto.

All'interno dell'appartamento tre persone. Tratte in salvo dai soccorritori sono state trasportate in ospedale dalle ambulanze del 118. Gravi, non sarebbero in pericolo di vita.

Spente le fiamme e messa in sicurezza la palazzina interessata dall'incendio restano da accertare le cause.