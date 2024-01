Due palazzine, 71 alloggi: il progetto che nasce dalle ceneri dall'ex scuola occupata

Un plesso residenziale misto con servizi comuni per rispondere all’emergenza abitativa di Primavalle e del quattordicesimo municipio. Questo sta alla base del progetto che vedrà la nascita degli alloggi di edilizia sociale al posto dell'ex Istituto Scolastico Don Calabria, in via Cardinal Domenico Capranica. L'ex scuola è stata abitata in modo spontaneo per quasi vent’anni da decine di famiglie in difficoltà abitativa fino al 2019 quando un maxi sgombero da parte della polizia (8 blindati della polizia, 6 camionette dei carabinieri, 6 defender, 2 camion idranti e un elicotteroche) liberò l'istituto dagli occupanti (300 occupanti, 199 in realtà per il Campidoglio) che si dovettero arrendere al termine di un'estrema resistenza. L’opera, dal costo di 24 milioni di euro finanziato dai fondi del Pnrr, sarà il primo intervento del PINQuA - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, e mette insieme la rigenerazione urbana della zona e il sociale rispondendo alle esigenze dei cittadini della periferia di Roma.

I dettagli del complesso

Dopo la demolizione dell’istituto, abbandonato e da tempo occupato abusivamente, sarà costruito un nuovo sistema di abitazioni. Nello specifico nasceranno 2 palazzine di 5 piani che ospiteranno 71 alloggi a loro volta divisi in 62 appartamenti (tra i 45 e 145 mq), 6 alloggi di housing sociale, 2 di co-housing (totale 70 alloggi Erp) e 1 per giovani adulti disabili. Nel progetto del Dipartimento PAU ed eseguito Dipartimento Csimu previsto anche un parcheggio pubblico e spazi al servizio della collettività e del quartiere quali condomini solidali e portierato sociale. I lavori porteranno ad un minore spazio di suolo consumato che vuol dire più spazio all’aperto e dunque più verde che significa uno spazio maggiore per la socializzazione e attività per i cittadini con una corte verde pubblica aperta verso via Cardinal Capranica, delimitata per due lati dall’edificio residenziale, su un lato da una quinta vegetazionale che scherma la viabilità carrabile e sul quarto dal parcheggio in parte pubblico, in parte privata.

Il progetto avrà una ripercussione importante anche sulla viabilità del quartiere. Infatti per favorire la mobilità sarà prolungata via Cardinal Capranica (strada dove sorgerà il complesso) fino all’intersezione con via Boccea, in conformità con il Programma di Recupero Urbano "Primavalle Torrevecchia".

I commenti

Giuseppe Strazzera assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Rigenerazione Urbana e Periferi del quattordicesimo municipio ha commentato così il progetto: "Si tratta di una risposta concreta all’emergenza abitativa di Primavalle e del Municipio. Un intervento di rigenerazione a consumo di suolo zero che restituirà aree verdi e locali pubblici a beneficio della collettivitá e ci permetterá di lasciarci alle spalle la triste vicenda di Cardinal Capranica".

L’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini dichiara: “Una grande soddisfazione avere avviato un cantiere che contribuirà a migliorare sostanzialmente la qualità della vita in un quartiere periferico”. Per l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia: "Il Pnrr a Roma entra nella sua fase attuativa con un progetto innovativo di rigenerazione urbana e sociale, vincitore di vari premi. A via di Cardinal Capranica, infatti, effettuiamo una sostituzione edilizia senza nuovo consumo di suolo e, al posto di un immobile occupato, realizziamo residenze a canone calmierato, per rispondere a una esigenza sempre più viva nella nostra città: garantire l’accesso alla casa a chi non può permettersene una a prezzo di mercato. Siamo molto orgogliosi, quindi, sia per l’avvio dei lavori e sia per una progettualità così qualificata”.

“La casa è un diritto di tutti - aggiunge l’assessore al Patrimonio e Politiche abitative Tobia Zevi - e purtroppo l'emergenza abitativa morde sempre di più nella nostra città. La realizzazione di questi 71 appartamenti ci permette di ampliare il numero di case popolari da assegnare a famiglie in difficoltà. Questo progetto è stato studiato per proporre anche una positiva combinazione tra inclusione sociale e qualità abitativa”.