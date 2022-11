All'istituto superiore Einestein-Bachelet l'incontro scuola-genitori per gestire i conflitti con gli adolescenti

Giovedì 1 dicembre 2022 presso l'Aula Magna dell'istituto Superiore Einstein-Bachelet si terrà un convegno tenuto dal professor Daniele Novara CPP Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti.

L'evento rientra nell'iniziativa di incontri scuola-genitori organizzati dal municipio XIII. Quello del 1° dicembre, segue l'incontro dello scorso 10 novembre.

L'appuntamento di domani si svolgerà dalle 18:30 alle 20:30 e avrà come tema "Gestire i conflitti con gli adolescenti. L’importanza del gioco di squadra tra genitori". Successivamente all'interno delle scuole, saranno attivati dei laboratori per i genitori, un'occasione per incontrarsi in gruppo e donarsi il tempo per confrontarsi e rendere più consapevole il proprio ruolo di riferimento per i figli, rafforzando la consapevolezza delle diverse fasi della crescita, con Anna Di Bella, formatrice e counselor CPP.

La partecipazione è libera e gratuita.