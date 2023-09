Nasce Vertenza Balduina. I cittadini dicono #stopdegrado

Alla Balduina “non ci stanno”. Lo sa bene Balduina’S, articolata e rappresentativa organizzazione territoriale “apartitica” di imprese e cittadini, che ha indetto un’assemblea di cittadini per dire no al degrado: #stopdegrado è il claim della manifestazione. Tra i punti messi all’ordine del giorno nel confronto della cittadinanza, le tante “priorità”: emergenza rifiuti nell’area, decoro delle aree verdi, marciapiedi, ma anche il programma di iniziative del bando regionale vinto per dare impulso a commercio e territorio.

L’associazione Balduina'S balduina.org ha indetto per domenica 17 settembre dalle 10 alle 12.30, a piazza della Balduina, un'assemblea dei cittadini del quartiere: iniziativa di protesta, ma anche di proposta. Molti residenti avevano chiesto questo incontro, al quale parteciperanno anche le istituzioni, come un’occasione per fare il punto, creare pressione alle istituzioni, decidere azioni collettive. Diversi e ben noti sono i problemi che in questa zona esasperano gli abitanti. “Con Balduina’S”, si legge nei comunicati social, “abbiamo realizzato un modello di relazioni comunitarie per supportare i cittadini e le imprese nei confronti delle amministrazioni. Senza pregiudizi né collateralismi di partito. E utilizzando anche le vie legali quando atti e fatti delle amministrazioni si rivelano inadeguate".

L’ordine del giorno dell'assemblea vede al primo punto “situazione smaltimento rifiuti: collaborazione o azioni legali?” Quello dell'immondizia che non viene raccolta tempestivamente e rimane spesso nei pressi dei cassonetti, a sporcare le strade, è un problema comune a tutta Roma, molto sentito nel quartiere e dai suoi residenti.

Al secondo punto troviamo “Aree verdi: iniziative in corso e azioni prossime". Alla Balduina le diverse aree verdi sono trascurate dalle amministrazioni competenti. Il giardinetto con area giochi di piazza della Balduina era stato affidato dal Comune di Roma nel 2019, in convenzione all'associazione Balduina'S, che la pulisce e ne cura il verde grazie agli operatori di Ridaje.com, che fa lavorare i senza fissa dimora nel settore del giardinaggio e del decoro. Poi, il parco di Monte Ciocci, che non sembra adeguatamente curato e mantenuto, specie per quanto riguarda il cosiddetto “casotto", su cui sono in corso lavori ormai da moltissimo tempo.

Il terzo punto all'ordine del giorno sarà invece “Mercato coperto, stato della piazza, lavori in corso, marciapiedi, progetti prossimi", dove il riferimento è al mercato di piazza Mazzaresi, del quale si era più volte ipotizzato una riqualificazione, ipotizzata anche per la stessa piazza, dove la presenza delle bancarelle finisce spesso per ostacolare il traffico delle auto e, in parte, dei pedoni. Si parlerà di marciapiedi distrutti dall’incuria, del sottopasso pedonale di via Papiniano, chiuso da almeno due settimane per una perdita d’acqua nella pista ciclabile sovrastante, con il risultato che quanti abitano da un lato del sottopasso si ritrovano, di fatto, isolati.

Al quarto punto dell'ordine del giorno si legge “Programma finanziato dalla Regione. Informazioni", in riferimento al finanziamento da centomila euro dalla Regione Lazio che Balduina’S si è aggiudicato, classificandosi al primo posto tra i progetti di Rete a Roma nella graduatoria del bando “Reti di Imprese tra attività economiche". Balduina’S si riserva di redigere un documento che sarà discusso con i partecipanti. Il team organizzativo e legale dell'associazione metterà a disposizione un servizio di segreteria, stilerà un documento riassuntivo finale e coordinerà le azioni conseguenti ovvero la “VERTENZA BALDUINA”.