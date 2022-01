San Paolo, a febbraio in (s)vendita l’ex deposito Atac: va all’asta per 5 milioni e mezzo

Bastano poco più di cinque milioni e mezzo di euro per provare a rilevare l’ex deposito Atac di via Alessandro Severo, a San Paolo.

In vendita per salvare Atac

L’immobile, come altre rimesse inutilizzate, rientra nel novero degli asset in vendita per il risanamento dell’azienda capitolina di trasporto pubblico. Operazione che s’intende realizzare attraverso la procedura del concordato preventivo. Pertanto, al pari di altri beni come l’ex deposito “Vittoria” di piazza Bainsizza e l’ex deposito di piazza Ragusa, anche quello di San Paolo è stato messo all’asta.

Il terzo turno dell'asta

La data da segnare per la vendita dell’immobile di via Alessandro Severo è quella di venerdì 11 febbraio. In quell’occasione il notaio, al quale possono essere recapitate le offerte fino al giorno precedente, verificherà quali sono state le proposte di acquisto pervenute. In caso di gara, le eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori ai 50mila euro.

Il prezzo di base dell’asta, fissato per la cessione dell’ex rimessa, è attualmente di 5 milioni e 568mila euro. E’ significativamente più basso del valore che era stato stimato l’immobile, pari a 8 milioni e 700 mila euro, perché si tratta del terzo turno d’asta. I precedenti due appuntamenti quindi, previsti lo scorso 22 aprile e poi di nuovo il 28 settembre, non hanno contribuito a determinare l’acquisto dell’immobile. Il suo valore, in assenza di acquirenti, è sceso da 8,7 milioni a 6,96 fino ad arrivare al prezzo fissato per l’asta di febbraio.

Caratteristiche ed uso dell'immobile

Il vecchio deposito Atac, come si legge nella perizia, risulta inserito in un’area che fa parte del più ampio “programma di riqualificazione urbana Giustiniano Imperatore”. Tale programma, approvato dal Campidoglio nel 2004, prevede il recupero dell’area della ex rimessa Atac che ha una superficie utile lorda di 18.500 mq, di cui 5.500 destinati a servizi privati e 13mila mq per “attrezzature di livello urbano”.

Attualmente nello spazio dell’ex deposito è in funzione, nelle giornate di sabato e domenica, il farmer’s market di “San Paolo District”, con la gran parte dei produttori a chilometro zero che lì si sono trasferiti dalla precedente sede, per cui era prevista una riqualificazione, di via Francesco Passino, alla Garbatella.

Il destino degli ex depositi Atac

Nell’agosto del 2021 l’allora Sindaca Raggi, annunciando un’offerta per il deposito Atac di piazza Ragusa, aveva dichiarato d’aver “individuato tre depositi, piazza Ragusa, piazza Bainsizza e San Paolo come rilevanti per il servizio pubblico”. Sulla base di questa valutazione, la prima cittadina aveva aggiunto che “ce li stiamo andando a riprendere dalla procedura di concordato”. Il primo deposito è stato in effetti riacquisito dal Comune. Il secondo, nel centralissimo quartiere “della Vittoria”, è stato invece comprato da un privato. Per il destino del terzo, il deposito di via Alessandro Severo, bisognerà attendere l’asta di febbraio.