Il municipio IX in pressing su Zevi: "Stop alla richiesta di arretrati alla palestra popolare"

Sospendere la validità della raccomandata ricevuta con un anno di ritardo dalla palestra popolare di Spinaceto, gestita dall'associazione sportiva Street of the Life. E' quanto chiederà la giunta del Municipio IX, come annunciato dalla presidente Titti Di Salvo che insieme all'assessora al sociale e al terzo settore, Luisa Laurelli, ha presenziato all'assemblea di sabato 18 dicembre che si è tenuta in via Avolio dopo la richiesta, da parte del Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, di 21.600 euro di affitti arretrati.

"Occorre riconoscere l'alto valore sociale delle attività svolte dalle associazioni di volontariato sottoposte a sfratti ingiustificati - si legge nella nota dell'assessora Laurelli - , sospendere tutti gli atti applicativi nella delibera 140/2015 e istituire un tavolo di lavoro tecnico e politico, che metta al centro la necessità di riconoscere la quantità e la qualità del lavoro svolto dalle associazioni anche in sostituzione di servizi che il Comune non riesce a rendere, compreso tutto ciò che è stato fatto a salvaguardia del patrimonio comunale, vigilato, recuperato e reso disponibile quale bene comune per i cittadini". Inoltre, il IX istituirà un tavolo "per concertare proposte da inviare urgentemente al Comune, in modo da arrivare a nuovi indirizzi condivisi di gestione del patrimonio pubblico".

"Ennesima giornata di lotta, di cui avremmo fatto volentieri a meno - si legge sulla pagina Facebook di Caio, la Comunità per le Autonome Iniziative Organizzate che riunisce le associazioni del territorio - . Grande partecipazione di cittadini del quartiere che sono intervenuti per ribadire l’importanza che ha la palestra. Abbiamo per l’ennesima volta ribadito che i nostri posti non sono luoghi commerciali e vanno tutelati per il loro valore sociale. Ringraziamo tutte e tutti per la presenza nonostante il Natale alle porte. Ringraziamo l’assessora Luisa Laurelli e il consigliere Fabio Ecca per la loro presenza e per la solidarietà portata".