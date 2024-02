Incendio Spinaceto, un mese dopo il rogo ci sono 14 famiglie senza casa

La mattina del 12 gennaio un incendio si è sviluppato da un appartamento al terzo piano di via Salvatore Lorizzo 197 a Spinaceto. I vigili del fuoco, dopo aver domato le fiamme, hanno dichiarato inagibili tutti gli alloggi presenti nella scala coinvolta, con relativa evacuazione delle famiglie. Oggi quelle persone, tutti inquilini Ater, non sanno quale sarà il loro destino.

Le famiglie sfollate dopo il rogo di Spinaceto

A distanza di un mese, infatti, non sembra siano arrivate novità da parte di Ater rispetto alla futura collocazione delle 14 famiglie evacuate. A farlo presente è Deo Peppicelli di Unione Inquilini: "Attualmente ci sono cinque famiglie che dormono al camping internazionale di Ostia - spiega - mentre altre si sono fatte ospitare da amici e parenti, per lo più sono coppie anziane prese in carico dai figli. Ma la situazione diventa pesante". Il 25 febbraio, infatti, scadrà la convenzione che la Protezione Civile ha sottoscritto con il camping per ospitare gli sfollati.

Nel camping di Ostia tra fango e freddo

Tra l'altro, le condizioni di chi è stato trasferito a Ostia non sono ottimali: "Dopo la pioggia che ha fatto nei giorni scorsi - continua Peppicelli - vivono nel fango e la notte fa freddo. C'è chi deve dormire con due o tre coperte. Ci sono persone anziane e famiglie con bambini, una di queste ne ha sei. Una coppia di ottantenni dopo una notte se n'è andata, un'altra non ci è voluta nemmeno andare". Circa il 50% degli sfollati è rappresentato da persone sopra gli 80 anni, con disabilità o patologie anche gravi: "S'immagini cosa dev'essere per queste persone e per chi le assiste - prosegue il sindacalista - vivere ogni giorno le difficoltà di una convivenza forzata. C'è chi deve seguire terapie particolari, chi necessita di un letto speciale per dormire. Dopo un mese i disagi sono enormi".

Presidio di protesta il 19 febbraio

Per questo lunedì 19 febbraio Unione Inquilini ha organizzato un presidio sotto gli uffici di Ater, in Lungotevere Tor di Nona 1: "Vogliamo che ci diano risposte - conclude Peppicelli - perché questa gente deve avere una casa e dopo il 25 febbraio chi è nel camping deve trovare una collocazione adeguata, più vicina a Spinaceto. La direttrice generale ci accoglierà nel suo ufficio a mezzogiorno, vediamo cosa ci dirà. Ci preoccupano le tempistiche di Ater, che dopo il dissequestro degli appartamenti (tutti rimasti indenni dal rogo, tranne quello in cui è divampato, ndr) dovrà fare le verifiche strutturali e riconsegnare le case. Ma chissà quanto ci metterà".