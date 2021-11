Sicurezza stradale, via Laurentina "strada della morte": i cittadini scrivono alla Città Metropolitana

Peggiorano le condizioni della via Laurentina, nel tratto che dall'uscita del Raccordo (km 9+539) arriva alla rotatoria del Cimitero Laurentino (km 13+750). A febbraio la Città Metropolitana aveva già emesso un'ordinanza con la quale si imponeva il limite a 30 km/h, per evitare incidenti e danni alle autovetture dovuti all'ammaloramento del manto stradale.

La lettera del comitato alla Città Metropolitana

Da quel momento, però, le cose non sono cambiate e i cittadini si fanno sentire. Il comitato di quartiere Cinque Colline ha inviato una lettera all'ex Provincia, responsabile della manutenzione sulla consolare, denunciando lo "stato disastrato e pericoloso" in cui versa la strada. Quotidianamente gli automobilisti della zona raccontano di ruote spaccate dentro qualche voragine, al ritmo di sei o sette al giorno.

"Sono mesi che abbiamo portato alla vostra conoscenza i problemi di questo tratto - si legge nella missiva inviata alla Città Metropolitana - , sappiamo che sarà oggetto di lavori di manutenzione che, purtroppo, non partiranno prima della metà del 2022. Il problema è che ora la strada presenta tratti dissestati e buche grandi come 'crateri', dove ogni giorno decine di automobilisti rischiano e subiscono incidenti gravi e danni per la rottura di gomme, sospensioni e spese di interventi di carro attrezzi".

"Mia figlia in panne all'1 di notte"

Giorgio Brandi, residente a Monte Migliore, racconta a Roma Today cos'è successo sabato 27 notte alla figlia Eva subito prima della rotatoria di Trigoria: "Ha preso in pieno una delle buche su quel tratto, pioveva e non l'ha vista - riferisce Giorgio - e la gomma si è completamente spaccata. Il carro attrezzi ha portato l'auto in deposito e da lì il giorno dopo è andata dal carrozziere, la riparazione è costata 100 euro. Chiederò il risarcimento a chi di dovere".

"Dobbiamo aspettare il prossimo incidente mortale?"

Il comitato ricorda l'ultimo dei tanti incidenti mortali avvenuti sulla consolare che attraversa molti quartieri del IX Municipio: "In quell'occasione - scrivono il presidente Pasquale Laurito e gli altri membri Pergolini, Seri, Lanzi, Gurrieri, Martorano e Guerra - il tratto interessato è rimasto sotto sequestro per molte settimane e solo con il relativo dissequestro sono stati eseguiti i lavori di ripavimentazione. Dobbiamo aspettare il prossimo incidente mortale - si chiedono i cittadini - per chiedere a questa amministrazione di effettuare, con immediata azione, il ripristino della viabilità stradale sulla Laurentina?".

Buio e segnaletica invisibile: "Strada mortale"

Anche l'illuminazione non è delle migliori: "E' solo parzialmente accesa - denunciano - e perennemente spenta nel tratto che va dal Cimitero al ristorante Scalella (al civico 1). In questo tratto, anche questo evidenziato più volte, la segnaletica è praticamente invisibile, deve essere completamente rifatta. La concomitanza della segnaletica invisibile con i lampioni spenti rende questo tratto di strada mortale e infatti si registra un alto numero di incidenti frontali tra veicoli".

"Intervento entro 30 giorni"

Per tutti questi motivi, il comitato di quartiere Cinque Colline "diffida con la presente a valere ad ogni effetto di legge, i responsabili degli uffici della Città Metropolitana ad intervenire entro e non oltre 30 giorni dall’invio della presente al riempimento delle buche ed alla riaccensione immediata dei lampioni stradali". Qualora ciò non dovesse accadere, i cittadini si riservano di rivolgersi alle autorità competenti. E c'è chi sui social propone il blocco stradale come forma estrema di protesta.