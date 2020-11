Incidente a Trigoria: perde controllo della moto e viene sbalzato in un giardino, morto 43enne

Ancora sangue sulle strade della Capitale dove un motociclista è morto in seguito ad un incidente. La tragedia stradale è avvenuta poco dopo le 11:00 di giovedì mattina a Trigoria. A perdere la vita un centauro di 43 anni.

Il sinistro è avvenuto per cause in via di accertamento sulla via Laurentina. All'altezza dell'incrocio con la via delle Libellule il motociclista, nato a Roma nel 1977, ha perso il controllo dell'Honda Cbr che stava guidando per poi essere sbalzato dalla sella della due ruote e finire la sua corsa nel giardino di una casa dopo che il mezzo ha impattato contro una rete di recinzione sulla Sp95b.

Allertati i soccorritori per il 43enne non c'è stato nulla da fare, il personale medico intervenuto sul posto dopo aver provato a rianimarlo non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo i primi riscontri nel sinistro non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Fra le ipotesi non si esclude che l'incidente sia stato dovuto alla velocità elevata della Honda Cbr.