Laurentino, la Regione annuncia la riqualificazione dei ponti 5 e 6: ospiteranno 56 alloggi

Nuovo look e nuove destinazioni d’uso per il quinto ed il sesto ponte. La Regione Lazio ha annunciato l’atteso progetto che porterà, nel quartiere, nuovi alloggi e maggiore decoro.

Come sono gli appartamenti

Con uno stanziamento di 7 milioni di euro, a cui si sommano circa 700 mila euro di fondi Ater, la Regione Lazio ha finanziato un’operazione che prevede la creazione di 28 alloggi per ciascuno ponte, con differenti metrature. La maggior parte, vale a dire 50 alloggi, saranno di piccolo taglio (40/60 mq) e 6 alloggi di taglio medio (60/80 mq). Tra quelli più piccoli, esistono due differenti tipologie da 45 mq, ma sono stati progettati appartamenti anche di 67 e 78 mq, in quest'ultimo caso con tre camere e doppi servizi .

La scommessa della Regione

“Servono presenza umana e qualità urbana, solo così possiamo ridare qualità umana a quartieri che ne hanno diritto – ha dichiarato il presidente Nicola Zingaretti, intervenuto con Andrea Napoletano il suo nuovo capo di gabinetto e con l’assessore Massimiliano Valeriani alla presentazione del progetto che si è svolta al Laurentino – Con i 4 ponti rilanciamo la scommessa di dare a Roma e non solo a Roma una qualità di vita più alta. Civismo, attivismo, aggregazioni possono rinascere”. I ponti che Regione ed Ater intendono intervenire non si limitano infatti ai di cui si è stato presentato il progetto di riqualificazione.

Gli altri ponti da riqualificare

“Non ci fermiamo ai ponti 5 e 6 - ha annunciato nel corso della conferenza stampa l'assessore Valeriani - sono previste infatti anche le ristrutturazioni dei ponti 7 e 8, e altri alloggi nasceranno con i lavori previsti alla torre di via Enrico Pea. Il nostro vuole essere un progetto di rigenerazione urbana”. Abbandonata la strada che aveva portato alle demolizioni dei ponti durante il 2008, per il piano di zona Laurentino 38 si procede con la strada delle riqualificazioni. A partire dal V ponte i cui locali, originariamente concepiti per ospitare attività commerciali e servizi, sono stati occupati.

La fine delle occupazioni

Per quanto riguarda i tempi,“si procederà prima con la riqualificazione del quinto ponte, il cui cantiere dovrebbe partire il prossimo marzo – ha spiegato Alberto Voci dell’assessorato all’Urbanistica della Regione – prima si dovrà procedere con il trasferimento delle 40 famiglie che lo abitano, operazione che si concluderà in due fasi, entro il mese di gennaio. Si tratta d'interventi attesi da molti anni, su cui stavamo lavorando da tempo, e che contribuiranno al rilancio dell'intero quartiere”.