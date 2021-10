Municipio I, è Lorenza Bonaccorsi la nuova presidente: "Una grandissima soddisfazione, il nostro progetto è stato premiato"

È Lorenza Bonaccorsi la nuova presidente del I Municipio. A scrutinio quasi ultimato – con il 96% di sezioni scrutinate – porta a casa un consenso di oltre il 65%. Il centrodestra con Lorenzo Maria Santonocito resta fermo, invece, al 34%. “Una grandissima soddisfazione per questa vittoria che premia il nostro progetto per ridare forza al cuore di Roma” ha detto la minisindaca a Roma Today.

Nel Centro storico, come in altri 13 municipi ci sarà un governo di centrosinistra per i prossimi 5 anni – a eccezione del sesto municipio, unico territorio in cui ha vinto il centrodestra. La forbice, nel fortino rosso del Primo municipio, è ampia: Lorenza Bonaccorsi, con il suo 66%, ha praticamente raddoppiato le percentuali ottenute da Lorenzo Santonocito, il candidato di centrodestra. “Ha vinto l’orgoglio, le radici solide, la Roma democratica e viva. Grazie a tutti per questo straordinario risultato nel Primo Municipio e per la vittoria di Roberto Gualtieri sindaco” è il commento che Lorenza Bonaccorsi ha pubblicato sulla sua pagina a poche ore dallo scrutinio che la elegge presidente del Municipio I.

Ai nostri taccuini ha raccontato la soddisfazione del risultato elettorale e il progetto: “Un programma all’insegna del decoro, dell'aumento del verde e della cultura. Sento grande la responsabilità di un risultato così importante e ci sarà molto da lavorare, restando sempre in ascolto delle esigenze dei residenti del Primo Municipio. Forti di un risultato importante e decisi in questo percorso da fare tutti insieme: partiti, cittadini, associazioni”.