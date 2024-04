Natale di Roma: strade chiuse e bus deviati. Il programma della rete Atac

Strade chiuse e bus deviati domenica 21 aprile in occasione del 2777° Natale di Roma. Dalle ore 10:30 alle ore 13:30 si svolge il Corteo Storico Romano. La parata parte da via dei Cerchi e percorre via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali (area pedonale festiva), piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, via dei Cerchi e arriva al Circo Massimo.

Domenica 21 aprile chiusa via dei Cerchi

Dalle ore 00.30 a cessate esigenze (alle ore 18 circa) chiusura di via dei Cerchi. Verranno pertanto deviate le linee: 30-40-44-46-51-60-62-63-64-70-75-80-81-83-85-87-118-160-170-190- 492-628-715-716-781-916F-C3-H. Nel dettaglio:

Linea 30

1^ FASE dalle ore 08.30 alle ore 09.30

proveniente da stazione metro Laurentina: da via Cristoforo Colombo, circonvallazione Ostiense, via Girolamo Benzoni, via Pellegrino Matteucci, via Ostiense, piazzale Ostiense, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata, normale percorso proveniente da piazzale Clodio: normale percorso.

2^ FASE dalle ore 09.30 alle ore 11.30

proveniente da stazione metro Laurentina: da via Cristoforo Colombo, circonvallazione Ostiense, via Girolamo Benzoni, via Pellegrino Matteucci, via Ostiense, piazzale Ostiense, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata, lungotevere Aventino, lungotevere dei Pierleoni, piazza di Monte Savello, Lungotevere dè Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli, via del Plebiscito, normale percorso.

proveniente da piazzale Clodio: normale percorso

3^ FASE dalle ore 11.30 alle ore 13.30

proveniente da stazione metro Laurentina: via Marmorata, lungotevere Aventino, lungotevere dei Pierleoni, piazza di Monte Savello, lungotevere dè Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli, via del Plebiscito, normale percorso. proveniente da piazzale Clodio: normale percorso.

Linea 40 dalle ore 09.30 alle ore 13.30

proveniente da stazione Termini: nella corsa di ritorno, da via delle Botteghe Oscure, via di San Venanzio, via del Teatro Marcello, via Petroselli, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana, via Merulana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Gioberti, via Giolitti, piazza dei Cinquecento.

Linea 44 dalle ore 09.30 alle 13.30

proveniente da via Montalcini: da lungotevere Aventino, prosegue dritto per lungotevere dei Pierleoni, piazza di Monte Savello, lungotevere dè Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via Ara Coeli, via del Teatro Marcello.

proveniente da via del Teatro Marcello: normale percorso.

Linea 46 dalle ore 09.30 alle ore 13.30

proveniente da stazione Monte Mario: da via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli dove effettua capolinea.

proveniente da via degli Astalli: via del Plebiscito, normale percorso.

Linea 51

1^ FASE da inizio servizio alle ore 09.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00

proveniente da viale Castrense: da via del Circo Massimo altezza via dell’Ara Massima di Ercole, prosegue per via della Greca, piazza Bocca della Verità, normale percorso.

2^ FASE dalle ore 09.30 alle ore 13.30

proveniente da viale Castrense: da via Emanuele Filiberto, prosegue per la stessa, piazza Vittorio Emanuele II, via Carlo Alberto, piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, piazza Esquilino, via Cavour, via di Santa Maria Maggiore, via Panisperna, via Milano, Traforo Umberto I, largo del Tritone, via del Tritone, via del Corso, normale percorso.

Linea 60 dalle ore 09.30 alle ore 13.30

proveniente da largo Pugliese: da piazza della Repubblica. prosegue per via delle Terme di Diocleziano, piazza dei Cinquecento, dove effettua capolinea in concomitanza con la linea 66. proveniente da piazza dei Cinquecento: viale Luigi Einaudi, piazza della Repubblica, normale percorso.

Linea 62 dalle ore 09.30 alle ore 13.30

proveniente da stazione San Pietro: da via delle Botteghe Oscure, via di San Venanzio, via del Teatro Marcello, via Petroselli, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana, via Merulana, piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, via Cavour, via Panisperna, via Milano Traforo Umberto l°, via del Tritone, normale percorso.

proveniente da stazione Tiburtina: normale percorso.

Linea 63 dalle ore 09.30 alle ore 13.30

proveniente da via Rossellini: limita a piazza Barberini ed effettua capolinea in via Veneto altezza fermata n° 70886.

proveniente da via Veneto: normale percorso.

Linea 64 dalle ore 09.30 alle ore 13.30

proveniente da stazione Termini: normale percorso.

proveniente da stazione San Pietro: da via delle Botteghe Oscure, via di San Venanzio, via del Teatro Marcello, via Petroselli, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via Gioberti, via Giolitti, piazza dei Cinquecento.

Linea 70 dalle ore 09.30 alle ore 13.30

proveniente da via Giolitti: normale percorso.

proveniente da piazzale Clodio: da via delle Botteghe Oscure, via di San Venanzio, via del Teatro Marcello, via Petroselli, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana (corsia esterna a sinistra) via Merulana, piazza di Santa Maria Maggiore, normale percorso.

Linea 75 dalle ore 09.30 alle 13.30

proveniente da piazza Indipendenza: da via Merulana altezza via Labicana, prosegue per via Merulana, piazza di San Giovanni in Laterano, via dell'Amba Aradam, via Druso, viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, viale Aventino, normale percorso.

proveniente da via Poerio: normale percorso.

Linea 80 dalle ore 09.30 alle ore 13.30

proveniente da Porta di Roma: limita a piazza Barberini ed effettua capolinea in Via Veneto altezza fermata n° 70886

proveniente da via Veneto: normale percorso.

Linea 81

1^FASE da inizio servizio alle ore 09.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18 proveniente da piazza Roberto Malatesta: da via del Circo Massimo altezza via dell’Ara Massima di Ercole, prosegue per via della Greca, piazza Bocca della Verità, normale percorso. proveniente da piazza Risorgimento: normale percorso.

2^ FASE dalle ore 09.30 alle ore 13.30

proveniente da Roberto Malatesta: da piazza di Porta Metronia. prosegue per via Druso, viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via della Greca, lungotevere dei Pierleoni, piazza di Monte Savello, lungotevere de’ Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via Astalli, normale percorso. proveniente da piazza Risorgimento: normale percorso.

Linea 83 dalle ore 09.30 alle 13.30

proveniente da piazzale dei Partigiani: da via Santa Maria in Cosmedin, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana, via Merulana, piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, piazza dell’ Esquilino, via Cavour, via di Santa Maria Maggiore, via Panisperna, via Milano, Traforo Umberto I, via del Tritone, normale percorso. proveniente da largo Valsabbia: normale percorso.

Linea 85

1^ FASE da inizio servizio alle ore 09.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00

proveniente da Arco di Travertino: da piazza di Porta Capena, prosegue per viale Aventino, via del Circo Massimo, via della Greca, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, normale percorso. proveniente da stazione Termini: normale percorso (festivo).

2^ FASE dalle ore 09.30 alle 13.30

proveniente da Arco di Travertino: da via Merulana altezza via Labicana, prosegue per via Merulana, piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, piazza Esquilino, via Cavour, via di Santa Maria Maggiore, via Panisperna, via Milano, Traforo Umberto I, via del Tritone, normale percorso.

proveniente da stazione Termini: normale percorso.

Linea 87

1^ FASE da inizio servizio alle ore 09.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00

proveniente da largo dei Colli Albani: da piazza di Porta Capena, prosegue per viale Aventino, via del Circo Massimo, via della Greca, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, normale percorso. proveniente da viale Giulio Cesare: normale percorso.

2^ FASE dalle ore 09.30 alle 13.30

proveniente da largo de Colli Albani: da piazza di San Giovanni in Laterano, prosegue per via dell'Amba Aradam, via Druso, viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via della Greca, lungotevere dei Pierleoni, piazza di Monte Savello, lungotevere de’ Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli, normale percorso proveniente da viale Giulio Cesare: normale percorso.

Linea 118 da inizio servizio non transita in Via dei Cerchi

1^ FASE dalle ore 07.30 alle ore 09.30

proveniente da Appia/Quintili: da via Appia Pignatelli, via dell’Almone, via Appia Nuova, prosegue per la stessa fino a piazzale Appio, piazza di Porta San Giovani, piazza di San Giovanni in Laterano, via dell'Amba Aradam, via Druso, viale Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, normale percorso di linea festivo fino a tornare a piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Claudia, piazzale di Porta Metronia, via dell'Amba Aradam, piazza di San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni, via Appia Nuova, via dell’Almone, via Appia Pignatelli, normale percorso.

2^ FASE dalle ore 09.30 alle ore 11.30

proveniente da Appia/Quintili: da via Appia Pignatelli, via dell’Almone, via Appia Nuova, prosegue per la stessa fino a piazzale Appio, piazza di Porta San Giovani, piazza di San Giovanni in Laterano, via dell'Amba Aradam, via Druso, viale Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via della Greca, lungotevere Pierleoni, piazza di Monte Savello, lungotevere dè Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, piazza D’Aracoeli, normale percorso fino a tornare a piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Claudia, piazzale di Porta Metronia, via dell' Amba Aradam, piazza di San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni, via Appia Nuova, via dell’Almone, via Appia Pignatelli,nnormale percorso.

3^ FASE dalle ore 11.30 alle ore 13.30

proveniente da Appia/Quintili: normale percorso fino a via del Circo Massimo, via della Greca, lungotevere dei Pierleoni, piazza di Monte Savello, lungotevere dè Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, piazza d’Aracoeli, normale percorso.

Linea 160 da inizio servizio non transita in Via dei Cerchi

1^ FASE dalle ore 07.00 alle ore 09.30

proveniente da viale Washington: da via del Circo Massimo, viale Aventino, viale della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo, piazzale Ostiense, via Marco Polo, via Cristoforo Colombo, normale percorso. proveniente da piazzale dei Caduti della Montagnola: da Cristoforo Colombo, circonvallazione Ostiense, via Girolamo Benzoni, via Pellegrino Matteucci, via Ostiense, piazza di Porta San Paolo, viae della Piramide Cestia, piazza Albania, via di Santa Prisca, via delle Terme Deciane, piazzale Ugo La Malfa, via del Circo Massimo, via della Greca, piazza Bocca della Verità, normale percorso.

2^ FASE dalle ore 09.30 alle ore 13.30

proveniente da viale Washington: da via del Circo Massimo, viale Aventino, viale della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo, piazzale Ostiense, via Marco Polo, via Cristoforo Colombo, normale percorso.

provenienti da piazzale dei Caduti della Montagnola: da Cristoforo Colombo altezza largo Terme di Caracalla, prosegue per viale delle Terme di Caracalla, via Druso, via Amba dell'Aradam, piazza di San Giovanni in Laterano, via Merulana, piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, piazza dell’Esquilino, via Panisperna, via Milano, Traforo Umberto l, largo del Tritone, via del Tritone, normale percorso.

3^ FASE dalle ore 13.30 alle ore 18.00

proveniente da viale Washington: normale percorso proveniente da piazzale dei Caduti della Montagnola: da via del Circo Massimo altezza via della Greca, prosegue per via della Greca, piazza Bocca della Verità, normale percorso.

Linea 170 dalle ore 09.30 alle 13.30

proveniente da piazzale dell’Agricoltura: da via Santa Maria in Cosmedin, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana, via Merulana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Gioberti, via Giolitti, piazza dei Cinquecento.proveniente da stazione Termini: normale percorso.

Linea 190F dalle ore 09.30 alle ore 13.30

proveniente da largo Mombasiglio: da via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli dove effettua capolinea.proveniente da via degli Astalli: via del Plebiscito, normale percorso.

Linea 492 dalle ore 09.30 alle ore 13.30

proveniente da stazione Tiburtina: normale percorso proveniente da stazione metro Cipro: da via delle Botteghe Oscure, via San Venanzio, via del Teatro Marcello, via Petroselli, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, via Cavour, via Panisperna, via Milano, Traforo Umberto l°, via del Tritone, normale percorso.

Linea 628

1^ FASE da inizio servizio alle ore 09.30

proveniente da via Cesare Baronio: da piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via della Greca, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, normale percorso. proveniente da via Volpi: da viale Aventino altezza piazza di Porta Capena, prosegue per via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Claudia, via della Navicella, piazzale di Porta Metronia, via dell'Amba Aradam, piazza di San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni, piazzale Appio, via Magna Grecia, piazza Tuscolo, via Britannia, via Concordia, piazza Zama, normale percorso.

2^ FASE dalle ore 09.30 alle 13.30

proveniente da via Cesare Baronio: da piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via della Greca, lungotevere dei Pierleoni, piazza di Monte Savello, lungotevere dè Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli, via del Plebiscito, normale percorso.

proveniente da via Volpi: da viale Aventino altezza piazza di Porta Capena, prosegue per via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Claudia, via della Navicella, piazzale di Porta Metronia, via dell'Amba Aradam, piazza di San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni, piazzale Appio, via Magna Grecia, piazza Tuscolo, via Britannia, via Concordia, piazza Zama, normale percorso.

Linea 715 da inizio servizio non transita in via dei Cerchi

1^ FASE dalle ore 07.30 alle ore 09.30

proveniente da via del Teatro Marcello: da piazza Albania, viale della Piramide Cestia, piazza Porta San Paolo, piazzale Ostiense, normale percorso.

proveniente da via Tiberio Imperatore: da piazzale Ostiense, piazza di Porta San Paolo, viale della Piramide Cestia, piazza Albania, via Santa Prisca, via delle Terme Deciane, normale percorso.

2^ FASE dalle ore 09:30 alle ore 11:30

proveniente da via del Teatro Marcello: da piazza Albania, viale della Piramide Cestia, piazza Porta San Paolo, piazzale Ostiense, normale percorso.

proveniente da via Tiberio Imperatore: da piazzale Ostiense, piazza di Porta San Paolo, viale della Piramide Cestia, piazza Albania, via di Santa Prisca, via delle Terme Deciane, via del Circo Massimo, via della Greca, lungotevere dei Pierleoni, piazza di Monte Savello, lungotevere de’ Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via di San Venanzio, via Teatro Marcello.

3^ FASE dalle ore 11:30 alle ore 13:30

proveniente da via del Teatro Marcello: normale percorso. proveniente da via Tiberio Imperatore: da via del Circo Massimo, via della Greca, lungotevere dei Pierleoni, piazza di Monte Savello, lungotevere de’ Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via di San Venanzio, via del Teatro Marcello.

Linea 716 dalle ore 09.30 alle 13.30

proveniente da viale Ballarin: da lungotevere Aventino altezza via Santa Maria in Cosmedin, prosegue per lungotevere Aventino, lungotevere dei Pierleoni, piazza di Monte Savello, lungotevere de’ Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via di San Venanzio, via del Teatro Marcello. proveniente da via del Teatro Marcello: normale percorso

Linea 781 dalle ore 09.30 alle 13.30

proveniente da Magliana/Scarperia: da lungotevere Aventino altezza via Santa Maria in Cosmedin, prosegue per lungotevere Aventino, lungotevere dei Pierleoni, piazza di Monte Savello, lungotevere de’ Cenci, via Arenula, via delle Botteghe Oscure, via Ara Coeli, via di San Venanzio, via del Teatro Marcello.

proveniente da via del Teatro Marcello: normale percorso.

Linea 916F dalle ore 08.30 alle ore 12.00

proveniente da via Andersen: da via delle Botteghe Oscure, via degli Astalli, dove effettua capolinea. proveniente da via degli Astalli: via del Plebiscito, normale percorso.

Linea C3

1^ FASE da inizio servizio alle ore 09.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00

proveniente da stazione Tiburtina: da piazza di Porta Capena, prosegue per viale Aventino, via del Circo Massimo, via della Greca, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, normale percorso. proveniente da Cimitero Flaminio: normale percorso.

2^ FASE dalle ore 09.30 alle 13.30

proveniente da stazione Tiburtina: da piazza dell’Esquilino, via Cavour, via Panisperna, via Milano, via del Traforo, largo del Tritone, via del Tritone, normale percorso. proveniente da Cimitero Flaminio: normale percorso.

Linea H dalle ore 09.30 alle ore 13.30

proveniente da stazione Termini: normale percorso. proveniente da via dei Capasso: da via delle Botteghe Oscure, via di San Venanzio, via del Teatro Marcello, via Petroselli, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana, via Merulana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Gioberti, via Giolitti, piazza dei Cinquecento.

Temporaneamente sospese fermate 72983-74676-74562-74627-70777-76616-70517-71177.