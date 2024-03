Linea 91 express: una nuova fermata e il possibile capolinea a Casalotti

Arrivano novità sulla mobilità e sui trasporti per i cittadini nel quadrante nord-ovest di Roma. Parliamo della linea express 91 che collega Casalotti alla metropolitana A (Fermata Battistini) che ha una nuova fermata e per cui il municipio XIII è a lavoro per spostare il capolinea e accorciare il tragitto del bus circolare, abbattendo i tempi di percorrenza.

La nuova fermata

Battistini/Boccea è la nuova fermata instaurata lungo il percorso del 91 express (inaugurato a novembre 2023, ndr) che lo scopo di facilitare il collegamento con la metro A di Battistini per chi proviene da Casalotti. “Era un’esigenza, emersa già dal giro di prova col sindaco Gualtieri e l’assessore Patanè, che abbiamo appurato per agevolare e ridurre di più il tempo del raggiungimento della metropolitana” – spiega a RomaToday l’assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti del municipio XIII Salvatore Petracca che aggiunge – “Con questa si arriva alla metro evitando di fare il giro su via Boccea e via Bonifazi”.

I dubbi sulla linea

La linea 91 express ha portato dei vantaggi ai cittadini del quadrante ma restano dei dubbi, da parte di alcuni, per quanto riguarda il suo utilizzo e la bocciatura della fantomatica funivia di Casalotti. Valentino Fabi, collaboratore col Comitato Casalotti Libera (comitato di quartiere ora sciolto, ndr) commenta: “La linea circolare ha portato delle migliorie però la funivia che tengo a precisare era un progetto già finanziato e che aveva superato la preconferenza dei servizi e l'approvazione in giunta, era l’unica possibilità di avere un trasporto pubblico sostenibile in zona”. Fra le criticità messe in risalto ci sono i tempi di percorrenza non brevi (cosa già smentita dall’amministrazione capitolina e locale in passato) come molti mezzi pubblici non avendo una corsia preferenziale e proprio l’aggiunta della nuova fermata. Nel dettaglio, Fabi specifica che aggiungere la fermata Boccea/Battistini senza l’arretramento della fermata Boccea/Torrevecchia in corrispondenza dell’istituto De Amicis non migliora nulla”. Infine tema di dibattito è l’assenza della linea al centro di Casalotti. Su questo ultimo punto però l’assessore Petracca svela a RomaToday novità importanti.

Capolinea a Casalotti

L’attuale percorso del 91 express è di circa 3,7 km e il suo capolinea è Battistini/Soria. Il mezzo ad oggi non tocca il centro di Casalotti ma il municipio XIII è già a lavoro per modificare questa situazione che comporterebbe un grande vantaggio e importante novità ai residenti del quartiere ovvero la modifica del capolinea a via Borgo Ticino il tutto senza aumentare i chilometri ma anzi diminuendo il tragitto. Ecco i passaggi spiegati nel dettaglio a RomaToday dall’assessore Petracca: “Abbiamo fatto una proposta che ora è allo studio di Roma Servizio Mobilità di eliminare i chilometri in più andando sopra via Boccea ed Ennio Bonifazi, e far girare l’autobus direttamente su via Battistini e fare inversione Lucio II superata la metro. Così facendo si toglierebbero dalla parte di via Boccea circa un 1,8 km di percorso, se ne aggiungerebbe un 1,2 km nell’altra direzione accorciando il giro”.

La proposta del municipio è ora al vaglio di Roma Servizi.