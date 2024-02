Spari durante un inseguimento a Roma, poi l'incidente. Tre feriti

Per gli agenti del commissariato Primavalle doveva essere una semplice attività di polizia giudiziaria, da svolgere nella zona di Boccea. Si è trasformato in un pomeriggio a dir poco movimentato, con tanto di inseguimento, incidente e arresti. Tre feriti, due colpi esplosi in aria, un incidente stradale e 4 chili e mezzo di droga sequestrata: è il bilancio di quanto accaduto a partire dalle 15.30 tra via Soriso e via di Val Cannuta.

Tutto ha inizio in via Soriso, dove una squadra di polizia giudiziaria del commissariato Primavalle si presenta per un normale controllo. Una Fiat 500, condotta da un 20enne, all'intimazione dell'alt non si ferma, prosegue e prova a fuggire via. Gli agenti reagiscono, sparano due colpi in aria. È l'inizio dell'inseguimento che proseguirà fino a via di Val Cannuta. Qui il 20enne prende contromano una strada, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un'Alfa Mito, a bordo della quale si trovavano due studenti: fine della corsa. Per i due giovani nell'Alfa ricovero in codice giallo all'Aurelia Hospital, per medicare le ferite riportate. Per il fuggitivo invece trasporto in codice rosso al Gemelli.

Sembrava finita lì e invece. Invece proprio in via Soriso ancora i poliziotti di Primavalle fermano un altro 20enne. Lo trovano in possesso di 4 chili e mezzo di droga. L'ipotesi - tutta da verificare e da provare - è che la fuga del primo fosse legata alla presenza del secondo fermato.I due sono stati entrambi sottoposti al fermo di polizia giudiziaria. Alla polizia del XIV distretto il compito di dirimere il giallo.