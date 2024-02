Lo scambio di droga interrotto dietro il pomeriggio da far west a Boccea

Un carico di droga. Poi gli spari, la pericolosa fuga a tutta velocità in pieno centro cittadino e poi l'incidente stradale. Tre feriti - fra cui due studenti che si trovavano in auto al posto sbagliato, al momento sbagliato - e due arresti. Il grossista di "fumo" e l'acquirente, tradito dalla poca conoscenza delle strade di Boccea dove era arrivato per prendere la partita di hashish. È la ricostruzione di quanto accaduto giovedì pomeriggio a Boccea.

Il fornitore di Primavalle

Sono le 15:30 di giovedì 1 febbraio quando gli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del distretto Primavalle di polizia si appostano in servizio in borghese in via Soriso. Stanno aspettando Marco P., un 28enne che conoscono bene. Uno dei tanti spacciatori di Primavalle che si è fatto un proprio giro di affari vendendo importanti quantitativi di hashish all'ingrosso. Come previsto dai poliziotti, il pusher arriva a bordo di una Fiat Panda presa a noleggio nel luogo concordato allo scambio. Nelle mani il borsone contenente la sostanza stupefacente.

L'appuntamento in via Soriso

I due si danno appuntamento in fondo a via Soriso, strada da cui si accede da via di Boccea. Un viale senza uscita dal lato opposto, ma solo da alcune vie laterali che portano in via di Val Cannuta. Marco P. viene avvicinato da una vecchia Fiat Punto. Nel momento in cui avviene lo scambio intervengono però i poliziotti in borghese.

L'intervento degli agenti in borghese

Il fornitore 28enne di Primavalle viene subito bloccato, fra le mani il borsone contenente 4,5 chili di hashish che stava per consegnare al cliente. Quest'ultimo però non vuole farsi prendere. Inserisce la marcia e scappa su via Soriso. Dietro di lui un'auto e uno scooter civetta. Bloccato dalla strada senza uscita - oramai braccato - sembra volersi fermare, ma una volta che i poliziotti lo avvicinano ingrana nuovamente la marcia, rischiando di investirli.

La fuga e gli spari

A tutta velocità la Punto ritorna sul luogo del mancato scambio, dove altri poliziotti stanno ancora controllando il fornitore bloccato poco prima. Gli agenti gli si parano davanti intimandogli l'alt, ma la vecchia Fiat prova a investire anche loro che, dopo essere riusciti a schivare la macchina, sparano due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio che gelano il sangue delle tante persone presenti in zona.

L'inseguimento

Tallonato dalle auto civetta della polizia Il fuggitivo prende a tutta velocità via San Giovanni Della Croce, poi via Enrico De Ossò. Il ragazzo non è però di zona, abita in un altro quartiere, e non sa che il finale della strada è a senso unico. Lo prende contromano e arriva a tutta velocità in via di Val Cannuta dove si schianta contro una Alfa Mito in transito.

L'incidente in via Val Cannuta

Proprio l'incidente ferma definitivamente il fuggitivo. Sono però tre le persone che rimangono ferite: due studenti che si trovavano a bordo della vettura in transito su Val Cannuta, poi trasportati in codice giallo all'Aurelia Hospital, e il ragazzo a bordo della Punto. Grave il ferito viene poi portato in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemell dove è piantonato dalla polizia.

I due arrestati

Un pomeriggio ad alta tensione che si è poi concluso negli uffici del distretto Primavalle di polizia. Arrestato Marco P. per detenzione ai fini di spaccio. Il fuggitivo viene invece identificato in un 23enne del Trullo. Tentato omicidio, resistenza, lesioni e danneggiamento aggravato ai beni dello Stato le accuse dalle quali dovrà difendersi. Informato il pubblico ministero di turno la loro posizione è ora al vaglio della magistratura.