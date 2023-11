E' in strada la linea 91 express: cancella "la funivia" e abbatte i tempi per raggiungere la metro A

La funivia Casalotti Battistini, tra le opere previste nel vecchio piano della mobilità sostenibile, è stata da tempo archiviata. Il nuovo Pums, approvato nel 2022 dall’attuale maggioranza, ha deciso di rinunciare al dibattuto progetto. Per favorire la mobilità di quel quadrante, si è preferito puntare su una linea Express che, il Campidoglio, ha appena inaugurato.

Un collegamento che migliora lo scambio con la metro

Per il sindaco la nuova linea 91 Express rappresenta “un nuovo e veloce collegamento bus che abbatte i tempi di percorrenza tra Casalotti e Battistini”. In attesa di ulteriori investimenti dedicati alla mobilità del quadrante, questo autobus circolare va inteso quindi come”una risposta concreta per tanti cittadini e studenti che, da oggi – ha sottolineato Gualtieri - avranno uno scambio rapido per la metropolitana”.

“Prima questa tratta era servita da una serie di linee ordinarie che facevano lungo il percorso 26 fermate raggiungendo tempi di percorrenza della tratta molto lunghi. Oggi con la linea "91Express" le fermate si sono ridotte a 6 con un abbattimento notevolissimo dei tempi, e la frequenza degli autobus è intorno a 16 minuti” ha spiegato l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè.

I miglioramenti da apportare alla linea

Per il titolare della delega alla mobilità, quello appena avviato, è un servizio perfettibile, ma già utile visto che, nel viaggio inaugurale con il sindaco a bordo, sono stati impiegati 14 minuti “in assenza di traffico particolare” per coprire la distanza tra Casalotti e la metro Battistini. Ora l’amministrazione può dedicarsi a migliorie che rendano ancor più agevole il percorso come “l’introduzione del Capolinea a Casalotti” ha elencato l’assessore Patanè, ma anche “l'introduzione di alcuni tratti di preferenziale”.

People mover e prolungamento metro nel futuro del quadrante

Nel futuro, però, non ci sarà soltanto quella linea a soddisfare le esigenze di mobilità di chi vive e lavora nella zona. L’attivazione di quel servizio,infatti, va considerato come “un giro di boa del lavoro che dobbiamo fare su quel quadrante” è stato riconosciuto da Patané. Questa soluzione di breve periodo dà una risposta immediata alle esigenze di mobilità ma come più volte abbiamo detto stiamo lavorando nel medio periodo alla progettazione del people mover che – ha promesso Patané - ridurrà ancora di più i tempi e l'efficienza del trasporto. La metropolitana A, invece, sarà prolungata a Torrevecchia/Montespaccato da un lato e verso Monte Mario dall'altro”. Il trasporto pubblico nella zona, in futuro, è destinato a migliorare ulteriormente.