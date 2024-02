In via di Casal Selce arriva un tutor. E a Boccea ecco lo spartitraffico

Durante la commissione lavori pubblici del 19 febbraio presieduta da Antonio Stampete presidente della Commissione capitolina Lavori pubblici si è molto discusso della situazione viabilità e sicurezza nelle strade del tredicesimo municipio. In particolare si è posta l’attenzione sulla situazione di via Casal Selce, via Boccea e via Hoepli.

I tutor a Casal Selce

Per quanto riguarda via di Casal Selce si è discusso sull’installazione di tutor (sistema innovativo per la rilevazione automatica della velocità dei veicoli) in entrata e in uscita nel tratto urbanizzato. La strada, lunga 4-5 km, è stato spesso palcoscenico di incidenti, anche mortali, e dunque la questione sicurezza è in primo piano. Dalla discussione è emerso come la soluzione degli autovelox mobili non sia un’opzione valida per il lungo periodo e quindi ecco l’idea dei tutor, che Stampete sottolinea sono già messi in bilancio. Per poterli però realizzare servirà prima l’interessamento della polizia locale che dovrà fare un quadro della situazione (fra cui l’indice di sinistrosità) per poi proporre il piano al Prefetto ma soprattutto l’installazione dei tutor si potrà eseguire soltanto se saranno garantiti almeno 500 metri di strada senza intersezioni.

“Via di Casal Selce necessità di una messa in sicurezza con un presidio efficiente e efficace” – commenta Salvatore Petracca assessore alla Mobilità del tredicesimo municipio che aggiunge che l'amministrazione municipale è a completa disposizione per questi interventi in virtù di futuri sviluppi legati al traffico sulla strada e il collegamento col biodigestore.

Sicurezza via Boccea

Altro tema toccato è stato quello dello spartitraffico di via Boccea. L’opera non è stata completata del tutto. Infatti se una parte è stata realizzata da Anas, il tratto tra via Hoepli e via della Maglianella risulta incompleto per fondi esauriti. In questo punto è ancora in piedi uno spartitraffico di cantiere biancorosso che non garantisce sicurezza anzi resta l'allarme per possibili incidenti. Per completare i lavori andranno stanziati altri fondi fanno sapere dalla Commissione.

Inoltre è emeso che via Hoepli non è ancora stata presa in carico e dunque bisogna chiarire chi dovrà prendersi in carico la manutenzione della strada fra Simu e municipio.