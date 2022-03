Monte Cucco: c’è una baraccopoli nella collina che deve diventare un parco

Tende, alloggi di fortuna e rifiuti. Nella collina di Monte Cucco è stata segnalata la presenza di un insediamento abusivo.

La baraccopoli

“Da alcune settimane si è formata una vera e propria baraccopoli che è visibile da via Isacco Newton per chi procede con l'auto in direzione Eur Fiumicino. Ci sono molteplici tende ed alloggi di fortuna che sono solo parzialmente nascosti dalla vegetazione” hanno fatto notare i consiglieri di Fratelli d’Italia Federico Rocca e Valerio Garipoli.

Una collina destinata a diventare parco

La collina, sui cui Pier Paolo Pasolini aveva girato alcune scene di “Uccellacci uccellini”, si estende su un’area di 6,4 ettari ed al suo interno ospita alcuni edifici abbandonati, come villa Baccelli, la Vaccheria e soprattutto la torre di Righetti. L’area, per effetto di una compensazione urbanistica, è destinata a diventare un parco. Il consiglio del municipio XI, lo scorso gennaio, ha chiesto anche al Campidoglio di sbloccare l’iter per creare un parco per “tutelare la vocazione paesaggistica, storica e culturale” del sito in cui è prevista anche la predisposizione di orti urbani.

La richiesta di sgombero

“E’ un vero peccato, anche per la gran quantità di rifiuti che sono stati lasciati nell’area verde, parte della più ampia riserva della valle dei Casali” ha ricordato Valerio Garipoli. In attesa di sbloccare l’iter amministrativo per realizzare il parco con gli orti, alla presidenza del municipio XI è stata formalizzata un’interrogazione da Fratelli d’Italia. “Abbiamo chiesto di valutare lo sgombero e la bonifica della zona interessata dall’insediamento abusivo” ha spiegato Garipoli. Anche perchè, al posto delle verdure che cresceranno con gli orti urbani, per ora sono spuntate solo tende e baracche.