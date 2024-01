Epifania amara per la Roma Volley Club: 0-3 in Piemonte nella prima gara del 2024

Una vera e propria bestia nera. La Roma Volley Club, per la prima volta in campo con la denominazione del neo-sponsor Aeroitalia, non può che considerare tale la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. La prima partita del 2024 delle Wolves, andata in scena oggi pomeriggio in Piemonte non è stata purtroppo positiva e l’impressione è stata di una squadra capace di partire bene nei vari set e anche di recuperare, ma priva del guizzo decisivo per impedire gli allunghi delle avversarie. Proprio come all’andata, in occasione dell’esordio giallorosso al PalaTiziano di ottobre, il match termina 0-3, l'identico risultato registrato anche il 6 novembre del 2021 (nella prima esperienza della Roma in A1). In quattro gare della massima serie tra le due formazioni, dunque, il bilancio è decisamente in favore delle torinesi. Le Wolves rimangono così ferme a quota 18 punti in classifica, in attesa degli incontri delle inseguitrici che potrebbero rendere le distanze meno rassicuranti. L’unica giocatrice in grado di andare in doppia cifra è stata la solita Erblira Bici (14 punti e top scorer del match), seguita a distanza da Rivero (9) e Melli (8). Domenica 14 gennaio la squadra di coach Cuccarini giocherà di nuovo in trasferta, per la precisione a Busto Arsizio contro l’UYBA.

Primo set: non è un inizio semplice per la Roma Volley Club che si ritrova subito a dover rincorrere. Le Wolves hanno dimostrato più volte di sapere come ricucire gli strappi e infatti, trascinate da Rivero, tornano a ridosso delle padrone di casa, raggiungendo l’agognato pareggio sul 14-14. Un errore in ricezione permette alla formazione di coach Cuccarini di mettere persino la freccia (17-16), ma si tratta purtroppo di un fuoco di paglia, visto che Chieri sfrutta gli errori delle giallorosse e si riporta nuovamente a distanza di sicurezza. Alla fine sono le piemontesi a prevalere di sole quattro lunghezze, la conseguenza del gap maturato agli albori del parziale.

Secondo set: Bici e Melli suonano la carica in questa seconda frazione di gioco, in cui l’Aeroitalia sembra avere un piglio diverso. Ancora una volta, però, è il fattore campo a fare la differenza. Il momentaneo 9-7 rimane l’ultimo momento del set in cui le Wolves rimangono davanti, poi non riescono a imporre il loro gioco, tanto che dopo il 13-13 comincia un altro parziale. Chieri piazza un break micidiale (5-0) e diventa imprendibile, nonostante i cambi di Cuccarini che cerca di rimescolare le carte con Muzi e Madan in campo al posto di capitan Bechis ed Erblira Bici. Le 7 palle set a disposizione della Fenera testimoniano le difficoltà giallorosse che si traducono poi nell’inevitabile 2-0.

Terzo set: l’avvio della frazione di gioco è il migliore della Roma Volley Club di oggi (4-0). Chieri però dimostra di avere una marcia in più e riesce a pareggiare i conti e a portarsi in vantaggio. Gli attacchi di Ciarrocchi permettono alle Wolves di rimanere in partita fino a metà set, poi sul 12-12 viene letteralmente smarrita la bussola. La Fenera allunga senza grossi problemi e gestisce il parziale con relativa tranquillità, come ben certificato dalle otto palle match che schiudono la porta al 3-0 definitivo. Il tabellino del match:

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 - AEROITALIA ROMA VOLLEY 3-0 (25-21, 25-18, 25-16)

CHIERI: Rolando, Zakchaiou 14, Omoruyi 1, Kone, Gray 6, Anthouli, Kingdon 7, Grobelna 11, Papa, Skinner 9, Spirito, Morello 1, Weitzel, Malinov 4. All. Bregoli

ROMA: Schwan 1, Melli 8, Correa 6, Valoppi, Rucli, Ferrara, Ciarrocchi 3, Rivero 9, Bechis, Madan 3, Bici 14, Muzi. All. Cuccarini