Roma (e non solo) è pazza di Sofia Valoppi: “Questa città è per me un pezzo di cuore”

Nell’estate del 2016 impazzava il tormentone “Sofia” di Alvaro Soler. Quasi otto anni dopo questo nome è tornato alla ribalta, ma l’ambito musicale non c’entra nulla. Sofia Valoppi, pallavolista romana DOC, ha attirato una grande attenzione su di sé dopo essere stata chiamata in causa con risultati importanti nella massima serie del volley femminile. In realtà non è stato un fulmine a ciel sereno per gli appassionati di questo sport. Il libero classe 2003 fa parte del roster giallorosso da due stagioni e nel campionato in corso è scesa sempre in campo dimostrando affidabilità e spirito di sacrificio. Roma Today l’ha intervistata per conoscere meglio lei e le sue aspirazioni.

Sofia, hai vissuto una settimana intensa: tre partite da titolare in sette giorni, la prova incredibile contro Conegliano e poi la vittoria contro Firenze. Dagli spalti non hai lasciato trasparire emozioni, ma cosa hai vissuto dentro?

Sono stata chiamata in causa per sostituire Martina (Ferrara nda) e il mio obiettivo è stato quello di non far notare questa emozione che inevitabilmente c’era, visto che è il mio primo anno in A1. Giocare titolare contro squadre come Conegliano e Milano, dunque di livello nazionale e internazionale, è stato un onore. Ho provato semplicemente a divertirmi, in fondo noi lavoriamo per arrivare a questo, per confrontarci con atlete di grande calibro. Spero di essermi fatta trovare pronta, penso che da fuori si sia visto che ci siamo divertite perché contro squadre del genere puoi soltanto godertela e poi i risultati arrivano. Col divertimento tutto ha un sapore diverso, almeno per me, forse sono giovane ma la vedo così.

Della tua carriera si conosce l’esperienza al Volleyrò, ma quando hai capito che la pallavolo era il tuo sport?

Ho cominciato pallavolo perché mia sorella maggiore praticava questo sport. Mia madre mi portava a vedere i suoi allenamenti e io entravo puntualmente in campo, diciamo che ero una bambina molto attiva. Da lì ho detto: perché non provare? Non ho più smesso, ho cominciato a 6 anni a due passi da casa, all’Oratorio San Paolo. Poi è arrivata l’opportunità del Volleyrò che ha il suo peso come nome e ho fatto un provino come qualsiasi bambina che vuole giocare ad alti livelli. Da una settimana di prova sono diventati tanti anni, un’esperienza che mi ha formato tanto sia come atleta che come persona. Ancora oggi mi porto dietro quei valori.

Nel 2021 hai affrontato un’avventura lontana da Roma con la Clementina 2020. Avete sfiorato i play-off dopo 12 vittorie consecutive, cosa ti porti dietro di quel campionato?

È arrivata l’occasione di confrontarmi con la B1 con la Clementina, nelle Marche, la mia prima esperienza fuori casa. Andare via da Roma a 18 anni non è stato semplice, ma è stata un’esperienza che volevo fare e che nel mio piccolo mi sono goduta nonostante il periodo non semplice per il covid. Quando poi è arrivata la chiamata di Roma non ci ho pensato un attimo: da romana per me questa città è un pezzo di cuore, giocarci e stare insieme a giocatrici che militano in Serie A da anni non potevano che rendermi contenta.

Tornando proprio alla Roma Volley, riuscite a percepire l’affetto dei tifosi e il fatto di aver creato una grande passione?

Noi percepiamo tutto questo affetto, penso che quello che ci contraddistingue è che siamo tutte ragazze molto umili. Oltre che giocatrici, siamo brave persone e non sempre è scontato, dunque siamo felicissime quando il palazzetto è pieno: per noi è un’adrenalina assurda e io da romana sento molto di più questa cosa, un’emozione pazzesca.

A proposito del palazzetto, durante il riscaldamento si può notare la tua maglietta con la scritta “Pina”, ci puoi spiegare la scelta di questo nome?

Certo! L’anno scorso c’era anche un’altra Sofia, Rebora, e nei primi giorni per distinguerci mi hanno trovato questo soprannome. È stata un’idea di Giulia Melli, all’inizio doveva essere “Valoppetta”, “Valoppuccia” o “Valoppina”, per abbreviare poi lei ha avuto questa illuminazione di chiamarmi Pina. Devo dire che all’inizio non è stato molto piacevole, man mano invece mi ci sono affezionata.

Ora arriva un trittico interessante con Bergamo, Pinerolo e Casalmaggiore e la possibilità di muovere ancora la classifica. Come vi state preparando?

Sono tre partite per noi fondamentali perché levata la fascia alta della classifica, si tratta di squadre alla nostra portata, sarebbe sbagliato pensare il contrario. Veniamo da un mese complicato, gennaio per ogni atleta è il culmine della stanchezza però ci stiamo riprendendo e stiamo lavorando. Siamo pronte, il match contro Firenze ci ha dato una grande carica: dopo le belle prove senza vittoria con Conegliano e Scandicci ci servivano questi tre punti. L’obiettivo per i play-off c’è, ci siamo vicine e faremo di tutto per raggiungerlo.