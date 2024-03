Roma Volley Club in estasi: per la prima volta nella storia si qualifica ai play-off scudetto

La Roma Volley Club ricorderà a lungo le 17:44 del 24 marzo 2024, il momento esatto in cui il team capitolino ha avuto la certezza matematica di partecipare per la prima volta nella sua storia ai play-off scudetto. Alle Wolves serviva un punto al PalaTiziano, ma anche tenere d’occhio l’unica avversaria capace di impensierirla ai fini dell’ottavo posto in classifica, Casalmaggiore, impegnata nello stesso momento sul taraflex di Chieri.

E in effetti le buone notizie per la squadra giallorossa sono arrivate proprio dal Piemonte, per la precisione mentre l’Aeroitalia SMI era in vantaggio contro Novara per 1-0. Il momentaneo 2-0 di Chieri ha reso ufficiale la qualificazione ai play-off, visto che Casalmaggiore avrebbe potuto raccogliere al massimo 2 punti (la partita si è poi conclusa sul 3-0), troppo poco che agganciare Roma. È un traguardo eccezionale per le Wolves, ottenuto per altro da neopromosse e dunque ancora più speciale.

Casualmente Chieri è una sorta di costante di questo campionato dell’Aeroitalia SMI, visto che è stata la prima avversaria affrontata al PalaTiziano e quella che ha contribuito al raggiungimento di un obiettivo che qualche mese fa sembrava pura fantascienza. Per la cronaca, poi il match Roma-Novara è terminato 3-1 per le giallorosse. Ai play-off le Wolves, ottave in A1, affronteranno la corazzata Conegliano, già impensierita in questa stagione con un match spettacolare terminato al tie-break.