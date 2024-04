Roma Volley Club, il futuro sarà senza capitan Bechis e Valoppi

L’Aeroitalia SMI Roma saluta i playoff scudetto cedendo a una martellante Prosecco Doc Imoco Conegliato al termine di un match dominato per 2 set dalle pantere (0-3 17-25; 13-25; 21-25). Al cospetto di un Palazzetto dello Sport gremito con 3200 spettatori che hanno risposto presente alla chiamata del volley di serie A, le Pantere di coach Santarelli hanno confermato il pronostico mettendo in campo una qualità di gioco difficile da contrastare. A fine gara ampio spazio alle dichiarazioni, con il futuro della Roma Volley Club a tenere banco.

In particolare, capitan Marta Bechis è stata molto esplicita sulle voci che la vogliono pronta ad affrontare un’esperienza all’estero, nello specifico negli Stati Uniti: “È stato un anno bellissimo, inaspettato per i più, abbiamo raggiunto obiettivi a cui nessuno credeva. Ci lascio il cuore qui a Roma. È stato un bellissimo progetto, con una squadra meravigliosa. Siamo cresciute tanto in due anni e il lavoro ci ha portato a questo risultato. Per me è stato bello far parte di questo progetto”.

Anche Sofia Valoppi, vera e propria rivelazione della stagione, è stata intervistata dalla Rai e alla domanda sul perché si parla del suo possibile addio a Roma ha spiegato: “Il futuro è tutto ancora da scrivere, spero di ritornare qua perché Roma è casa mia. Penso sia giusto scoprire il mondo della pallavolo intorno a me. Quest’anno è stato straordinario ma anche io mi voglio costruire piano piano e soprattutto voglio tornare in A1 con molta più consapevolezza di me stessa”.

Infine anche il dg Roberto Mignemi ha affrontato la questione del futuro delle Wolves: “Abbiamo dimostrato di saper crescere, il percorso sta andando avanti. Riusciremo a lavorare ancora meglio il prossimo anno. Nelle grandi città si può fare pallavolo, Roma e Milano stanno sfatando questa favola che è difficile lavorare in posti così. Dire che le grandi città non sono adatte alla pallavolo è un alibi, perché lavorando in una certa maniera il pubblico arriva e con lui tutto il resto. Se non hai pubblico non ha senso giocare. Ora lavoreremo per fare ancora meglio, proveremo a qualificarci per la Challenge Cup. Vogliamo portare l’Europa a Roma. Intanto siamo molto felici della conferma di Cuccarini, è importantissimo. Stiamo costruendo un percorso e ci divertiremo ancora”.